"Свинский поступок": нахамившую Долиной певицу смешали с грязью

Собеседник "Дни.ру" встал на сторону звезды эстрады. Он резко раскритиковал поведение юной тиктокерши на ютуб-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
"Я считаю, что это свинский поступок – хамить Ларисе Александровне, которая всю жизнь работает на сцене", – заявил возмущенный блогер. Он добавил, что у Вали Карнавали из-за популярности "съехала крыша".
Илья Саглиани не понимает, куда смотрят продюсеры 19-летней певицы, если на аргументированные замечания признанной знаменитости она встает в позу вместо того, чтобы принять критику и работать над собой. "Ведь у таких надо учиться, а не кичиться!!!", – негодует Саглиани.
По мнению эксперта, с такими поведением Валя Карнавал заработает больше хейта, и дорога на большую сцену для нее будет закрыта. "Пусть сходит на курсы вокала!", – посоветовал блогер молодой исполнительнице.
Напомним, громкий скандал разразился после недавнего выпуска ютуб-шоу. Лариса Долина возмутилась незнанием Вали Карнавал творчества известных исполнителей и порекомендовала ей пойти поучиться или петь на кухне, поскольку певец – это профессия, которая не терпит дилетантов. Ведущий постарался сгладить конфликт, но в Сети инцидент вызвал бурную реакцию и активно обсуждается как обывателями, так и звездами шоу-бизнеса.
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