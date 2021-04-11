Получившая неутешительный диагноз Макеева собралась делать ЭКО с многодетным возлюбленным

Теледива решилась на ЭКО. 39-летняя Анастасия Макеева хочет родить возлюбленному.

Актриса и телеведущая не может забеременеть. Анастасия Макеева в свежем интервью рассказала о неутешительном диагнозе, который ей поставили доктора. Как оказалось, у знаменитости низкий овариальный резерв – яичники вырабатывают слишком мало яйцеклеток. Яичниковый резерв, как сказала Макеева, заложен генетически. Кроме того, качество клеток снижается с возрастом.

Теледива впервые задумалась о детях в 30 лет. Долгое время она и ее экс-супруг Глеб Матвейчук ждали, что беременность наступит естественным путем. Через пять лет актриса поняла, что в вопросе деторождения ей требуется помощь специалистов. Анастасия и Глеб решились на ЭКО, но расстались еще до процедуры.

Макеева надеется, что судьба подарит ей шанс стать мамой. Артистка вновь решилась на искусственное оплодотворение. В этом вопросе знаменитость поддерживает новый избранник Роман Мальков.

Отметим, что у любимого мужчины Анастасии Макеевой уже есть дети. Мальков был женат. В этих отношениях у него появилось четыре отпрыска. Поговаривают, что Роман бросил супругу ради Анастасии.