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"Берегитесь проституток!": Возбужденная Бузова пошла вразнос

"Берегитесь проституток!": Возбужденная Бузова пошла вразнос

Поп-дива хорошо развлеклась в пятничный вечер на массовом мероприятии. Разгоряченная Ольга Бузова предалась диким танцам.
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Поющая телеведущая отдохнула в компании подруг в концертном зале "Крокус Сити Холл". Звезда решила расслабиться после напряженной рабочей недели на выступлении рэпера, известного как Jah Khalib. Композиции артиста так сильно понравились Ольге Бузовой, что она едва не потеряла самоконтроль. Светская львица странным образом извивалась в танцевальных движениях, постоянно снимала себя на камеру и публиковала видеоролики в инстаграм-истории. Многие пользователи Сети решили, что Ольга Бузова выпила, так как вела себя в кадре развязно и непривычно.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Отдельного внимания заслужила речь знаменитости. Поющая телеведущая жестко высказалась о девушках легкого поведения. "Берегитесь шлюх, шалав, проституток, эскортниц!" — провозгласила Ольга Бузова и показала на камеру неприличный жест, вытягивая вперед средний палец. На такое предостережение ее сподвигло поведение фанатки рэпера, которая пыталась забраться на сцену, чтобы быть поближе к кумиру.


Напомним, в январе 2021 года Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном и публично обвинила его в многочисленных изменах. Звезда также заявила, что экс-избранник бил и оскорблял ее. Мать Давида Манукяна отреагировала на провокационные слова, назвав Ольгу Бузову гулящей и алкоголичкой.

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Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 апреля 2021, 13:16 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

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