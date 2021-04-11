"Старая, рыхлая, дряблая": Бузова показала фигуру без фотошопа

Поющая телеведущая выставила себя в невыгодном свете. Поклонники обрушились на Ольгу Бузову с критикой.

Телеведущая строго следит за внешними пропорциями, считая главным аспектом женской привлекательности худобу. В "Инстаграм" звезда хвастается, что брендовая одежда самого маленького размера на ней висит. При этом Ольга Бузова мотивирует поклонников заниматься спортом, да и сама выкраивает время для тренировок по фигурному катанию и боксу. Знаменитость в восторге от собственной фигуры и ничуть этого не скрывает.

В минувшую пятницу 35-летняя артистка появилась на концерте известного рэпера в коротком топе, обнажив область живота. Ольга Бузова сделала совместное фото с подругами и разместила его в инстаграм-канале. В кадре звезда скорчилась от смеха, что непременно отразилось на внешнем состоянии ее живота.

Теперь поклонники теледивы задаются вопросом: неужели звезда забыла отредактировать фото, чтобы не опозориться? Некоторые решили, что недоброжелатели воспользовались веселым настроением певицы и опубликовали снимок нарочно. "Живот как у бабушки", "Все-таки возраст берет свое", "Вас взломали?", "Бузова в такой хлам, что даже про фотошоп забыла", "Старая кожа, рыхлая, дряблая. Представляю, что в трусах", "Страх божий", "Дряблый живот, фу. А где твой отфотошопленный пресс?" — написали Ольге Бузовой в комментариях к фото.

