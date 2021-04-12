Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
партнеры
Понедельник
12 апреля
Лента новостей
09:25
Массовые аресты и расстрелы: старый заводской цех открыл свои страшные тайны
09:20
В Костромской области без вести пропал игумен
09:20
"Прожила жизнь в разврате": россияне в шоке после вопроса о насилии Галкина над Пугачевой
09:14
В Петербурге спасли детеныша балтийской нерпы
08:51
"Ушла с ощущением, что у меня все хорошо": смерть сокрушила влюбившегося в молодую Кая Метова
08:41
Офицер НАТО высказался о захвате Украиной Крыма
08:32
"Глаза светятся": всплыло фото Корчевникова с новорожденным ребенком на руках
06:52
Мутной историей с наследством Лядовой заинтересовались следователи
04:39
"Суды только начинаются": Королева объявила войну любовницам Тарзана
02:44
Собирались в ресторан: смерть известного режиссера больно ударила по Пересильд
00:34
Успенская спустила на прихоть 39 миллионов
23:59
"Старая, рыхлая, дряблая": Бузова показала фигуру без фотошопа
22:29
"18 килограммов провисающей кожи": потерявшего центнер веса Фадеева уличили в обмане
20:14
"Молитесь и днем, и ночью": тяжелобольную экс-жену Аршавина из больницы отправили в церковь
18:06
"Не нужны ни сцена, ни зрители": Вскрылись причины наплевательского отношения Пугачевой к народу
17:50
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
17:46
"Волонтеры Победы" провели интерактивное мероприятие "Космос рядом"
17:44
Мониторинговая группа оперативно отработала кризисные ситуации на муниципальных выборах в Пермском крае
17:01
Лукашенко в этом году не позволит себе действовать смело в отношении России – политолог Шрайбман
15:30
Лукашенко пригрозил Польше усилением конфронтации: Белоруссия даст за это по морде
14:13
Сенсационные кадры: Порошина впервые показала пятого ребенка
13:53
"Еще одна Волочкова!": оголившую интимные части тела Барановскую закидали камнями
13:43
"Любил сильнейшим образом": звезда сериала "Звоните ДиКаприо!" сообщила о большом горе
13:00
Отказывается съезжать с квартиры: родственники пытаются выкурить потерпевшую фиаско вдову Марьянова
12:58
Власова пришла в шок от выходки Цымбалюк-Романовской: Никак не остановится
12:11
Получившая неутешительный диагноз Макеева собралась делать ЭКО с многодетным возлюбленным
12:07
Эксперт Молохов об обещании Эрдогана помочь вернуть Крым Зеленскому: С таким союзником и врагов не надо
11:33
Завязавшая с выпивкой звезда сериала "Друзья" показала кадр со съемок спецвыпуска шоу
11:30
Проходка тоннелей между станциями метро "Улица Новаторов" и "Коммунарка" близка к завершению
10:57
"Земля будет пухом": Россияне оплакивают внезапную кончину Верника
10:47
Боль утраты не покидает: яркая жизнь и трагическая гибель 18-летней звезды "Физрука"
10:33
"Вот это бумеранг": неадекватное поведение Муцениеце повергло в шок
10:04
Савченко: Украину ждут погромы и руины после правления Зеленского
08:01
Агутин публично признался в любви мужчине
06:10
"Какой кошмар!": Располневшая дочь Гузеевой не влезает в одежду
04:09
"Лариса вляпалась": Садальский назвал "помойкой" звездную противницу Долиной
02:04
"Вступила в сговор с высшими силами": Васильев раскрыл главный секрет Ротару
22:02
Военный эксперт Багдасаров: Запад репетирует свержение власти в России
20:33
Дети осиротели: вскрылись подробности страшного ДТП с российскими туристами в Турции
20:09
"Вера, это дно": Брежневой поступили угрозы из-за откровенных фото
20:01
"Был заложником ситуаций": Охлобыстин рассказал правду про покойного принца Филиппа
18:03
Экономист Романчук о ситуации в Белоруссии: Из-за режима люди бегут десятками тысяч
17:02
Сторонник Майдана Портников назвал голосовавших за Зеленского идиотами
16:49
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
15:30
Политолог Карбалевич: Заставить белорусов полюбить власть и Лукашенко уже не смогут
15:01
"Вставай, уходи": Харламову дерзко ответили на нелепую шутку о Рудковской
15:00
"Привыкаем к идиотизму": Ургант поглумился над тяжелобольным Губиным
14:10
"Взяла и ударила": Бондарчук распустила кулаки в схватке с женщиной
13:47
Зеленскому предрекли бегство в США от жаждущих мести украинцев
13:47
"Назло дуракам": новатора Богомолова заплевали за окровавленный тампон
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Назло дуракам": новатора Богомолова заплевали за окровавленный тампон
Экономист Романчук о ситуации в Белоруссии: Из-за режима люди бегут десятками тысяч
"Привыкаем к идиотизму": Ургант поглумился над тяжелобольным Губиным
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Власова пришла в шок от выходки Цымбалюк-Романовской: Никак не остановится
"Не нужны ни сцена, ни зрители": Вскрылись причины наплевательского отношения Пугачевой к народу
Шоу-бизнес
Мутной историей с наследством Лядовой заинтересовались следователи

Мутной историей с наследством Лядовой заинтересовались следователи

В странной ситуации с имуществом Людмилы Лядовой разберутся правоохранительные органы. Следственный комитет уже начал проверку.
прочитано 1286 раз

Пианистка и певица Людмила Лядова скончалась 10 марта. Во время похорон знаменитости выяснилось, что ее муж, Александр Кудряшов, тоже отошел в мир иной и случилась это год назад. Более того, незадолго до кончины мужчина оказался в медицинском центре, где его якобы избавляли от алкогольной зависимости.

ПО ТЕМЕ

Лучшая подруга закатила концерт в день похорон Лядовой

Во время похорон Лядовой стало известно о кончине ее онкобольного молодого мужа

Также стало известно, что четырехкомнатная квартира в центре Москвы бездетной Лядовой переписана на постороннего человека. Некий мужчина несколько лет присматривал за пианисткой, а затем оказался собственником ее апартаментов.

Родственники Людмилы Алексеевны полагают, что с жилплощадью дело нечисто. Они уверены, что мужчина втерся в доверие к пожилой артистке, ограничил ее общение с друзьями, коллегами и близкими, чтобы в итоге завладеть дорогостоящей недвижимостью.

На днях ситуацию вокруг имущества Людмилы Лядовой обсудили в эфире популярного ток-шоу. После выхода программы в эфир мутной историей с квартирой пианистки заинтересовались в Следственном комитете. Ведомство уже начало проверку. Результаты работы контролирует лично Александр Бастрыкин.

Напомним, Людмила Лядова умерла на 96-м году жизни. Пианистка скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Людмила Лядова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 апреля 2021, 06:52 Источник: sledcom.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Похитил Рождество: как COVID-19 испортил новогодние праздники в разных странах

комментарии

Ответить:

Гость677685
Пожаловаться Ответить
А где были родственники в то время, когда чужой человек "в течение нескольких лет (!!!) присматривал за пианисткой" (С) ?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Земля будет пухом": Россияне оплакивают внезапную кончину Верника

Артист оставил след в истории
Шоу-бизнес

Сенсационные кадры: Порошина впервые показала пятого ребенка

Сотрудники ТВ пришли в дом звезды
Шоу-бизнес

"Ушла с ощущением, что у меня все хорошо": смерть сокрушила влюбившегося в молодую Кая Метова

Большое горе в семье
Шоу-бизнес

"Глаза светятся": всплыло фото Корчевникова с новорожденным ребенком на руках

Ведущего поздравили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+