Мутной историей с наследством Лядовой заинтересовались следователи

В странной ситуации с имуществом Людмилы Лядовой разберутся правоохранительные органы. Следственный комитет уже начал проверку.

Пианистка и певица Людмила Лядова скончалась 10 марта. Во время похорон знаменитости выяснилось, что ее муж, Александр Кудряшов, тоже отошел в мир иной и случилась это год назад. Более того, незадолго до кончины мужчина оказался в медицинском центре, где его якобы избавляли от алкогольной зависимости.

Также стало известно, что четырехкомнатная квартира в центре Москвы бездетной Лядовой переписана на постороннего человека. Некий мужчина несколько лет присматривал за пианисткой, а затем оказался собственником ее апартаментов.

Родственники Людмилы Алексеевны полагают, что с жилплощадью дело нечисто. Они уверены, что мужчина втерся в доверие к пожилой артистке, ограничил ее общение с друзьями, коллегами и близкими, чтобы в итоге завладеть дорогостоящей недвижимостью.

На днях ситуацию вокруг имущества Людмилы Лядовой обсудили в эфире популярного ток-шоу. После выхода программы в эфир мутной историей с квартирой пианистки заинтересовались в Следственном комитете. Ведомство уже начало проверку. Результаты работы контролирует лично Александр Бастрыкин.

Напомним, Людмила Лядова умерла на 96-м году жизни. Пианистка скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.