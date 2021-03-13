Лучшая подруга закатила концерт в день похорон Лядовой

В Новодевичьем монастыре прощаются с композитор, пианисткой и певицей Людмилой Лядовой. На этих похоронах много странного. Обращает, например, на себя внимание отсутствие близкой подруги – популярной певицы, журналиста и ведущей Элеоноры Филиной.

Элеонора Филина известна как третья жена писателя Эдуарда Успенского – автор книг о Дяде Федоре, крокодиле Гене и Чебурашке. Они прожили вместе шесть лет, вместе же вели популярную программу "В нашу гавань заходили корабли", а в 2011 году развелись.

В последние годы Филина была близка с Лядовой. Элеонора Николаевна даже вела концерт Людмилы Алексеевны в Доме ученых в 2017 году, который можно найти в сети. Но вот на похороны Филина прийти не смогла.





Дело все в том, что после развода она начала выступать с сольными концертами по стране. В репертуар исполнительницы вошли песни "В Кейптаунском порту", "Девушка с оленьими глазами" и другие образцы "дворового" шансона. И очередное такое выступление было намечено как раз на 13 марта в городе Великие Луки." В программе "О любви" в рамках арт-проекта "Многоголосье 2021" участвуют Заслуженная артистка России Ксения Георгиади, журналист и автор телепроекта Элеонора Филилна, а также исполнительница французского шансона Нина Дилон" – говорится в афише. Отменить выступление, билеты на которое продавались по 1000 рублей, видимо, оказалось невозможно. Поэтому от участия в траурной церемонии Филиной пришлось отказаться.

Напомним, Людмила Лядовой умерла накануне 96 дня от рождения от коронавирусной инфекции. Похоронят ее на Кунцевском кладбище столицы.