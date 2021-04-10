"Люблю, плачу": Миронова раздавлена смертью близкого

В пятницу, 9 апреля, умер основатель театра "Русской Антепризы" имени Андрея Миронова, театральный режиссер Рудольф Фурманов. Он прожил 82 года. Что стало причиной смерти народного артиста, неизвестно. Говорят, последние полгода он провел в больнице.
Узнав печальную новость, Мария Миронова решила разместить в "Инстаграм" снимок, на котором запечатлена вместе с Фурмановым. Актриса отметила, что Рудольф Давыдович был близким другом ее семьи. Она считает его легендой советского и российского театра. "Люблю... плачу...", – написала дочь Андрея Миронова под кадром.
Фурманов ушел вслед за матерью Марии. Напомним, в конце февраля скончалась бывшая жена Андрея Миронова, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Тогда Мария отдыхала на Мальдивах, но, узнав о трагедии, она прервала отпуск и вернулась в домой.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о сыне Марии Мироновой, 28-летнем Андрее. Актриса показала возлюбленную наследника. По слухам, пара готовится к свадьбе. Событие пришлось перенести из-за смерти Екатерины Градовой. Однако есть информация, что влюбленные уже давно тайно поженились.
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