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Шикующая на Мальдивах Миронова простилась с матерью в соцсетях

Шикующая на Мальдивах Миронова простилась с матерью в соцсетях

Мария Миронова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
24 февраля страна простилась с российской актрисой Екатериной Градовой. Ее дочь, актриса Мария Миронова впервые после похорон вышла на связь.
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Мария Миронова опубликовала в своем "Инстаграм" трогательную публикацию. Она поблагодарила всех, кто оказал ей поддержку в столь тяжелое время и был рядом. По словам актрисы, это самые скорбные дни в ее жизни.

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Мария Андреевна Миронова

Мария Андреевна Миронова советская и российская актриса театра и кино

47-летняя Мария Миронова призналась, что ей очень помогают справляться с горем теплые слова поклонников Градовой и молитвы о ней. Также она выразила благодарность директору "Ленкома" Марку Варшаверу за содействие в организации похорон матери. Также актриса выразила признательность фонду "Артист" и ведущему Андрею Малахову за хорошую передачу о Градовой.

Среди подписчиков микроблога актрисы есть и звездные коллеги, которые тоже выразили соболезнования в связи с уходом Градовой. Среди них были Максим Виторган и Елена Захарова.

Заслуженная артистка РСФСР актриса Екатерина Градова умерла 22 февраля в возрасте 74 лет. Сыгравшая роль радистки Кэт в картине "Семнадцать мгновений весны" не смогла оправиться после инсульта. Ее похоронили на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что актриса театра "Ленком" Мария Миронова, как и многие российские звезды, решила отдохнуть зимой на Мальдивах. Оттуда она публиковала для поклонников массу ярких снимков.

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Автор: 26 февраля 2021, 13:45 Источник: Instagram • Требует проверки

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