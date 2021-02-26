Шикующая на Мальдивах Миронова простилась с матерью в соцсетях

Мария Миронова опубликовала в своем "Инстаграм" трогательную публикацию. Она поблагодарила всех, кто оказал ей поддержку в столь тяжелое время и был рядом. По словам актрисы, это самые скорбные дни в ее жизни.
47-летняя Мария Миронова призналась, что ей очень помогают справляться с горем теплые слова поклонников Градовой и молитвы о ней. Также она выразила благодарность директору "Ленкома" Марку Варшаверу за содействие в организации похорон матери. Также актриса выразила признательность фонду "Артист" и ведущему Андрею Малахову за хорошую передачу о Градовой.
Среди подписчиков микроблога актрисы есть и звездные коллеги, которые тоже выразили соболезнования в связи с уходом Градовой. Среди них были Максим Виторган и Елена Захарова.
Заслуженная артистка РСФСР актриса Екатерина Градова умерла 22 февраля в возрасте 74 лет. Сыгравшая роль радистки Кэт в картине "Семнадцать мгновений весны" не смогла оправиться после инсульта. Ее похоронили на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что актриса театра "Ленком" Мария Миронова, как и многие российские звезды, решила отдохнуть зимой на Мальдивах. Оттуда она публиковала для поклонников массу ярких снимков.
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