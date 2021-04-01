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"Недостаток воспитания": Соседов разнес Киркорова за неуважение к публике

"Недостаток воспитания": Соседов разнес Киркорова за неуважение к публике

Музыкальный критик обрушился на Филиппа Киркорова и Николая Баскова за их вызывающее поведение. Эксперт заявил, что ему стыдно за некоторых звезд.
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Сергей Соседов уверен, что скандальными выходками знаменитости демонстрируют свое неуважение к поклонникам. Он привел в пример нашумевший клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова "Ибица".

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Критик считает, что в нем не было и намека на самоиронию, а поведение артистов выглядит слишком наигранным. Он убежден, что такие уважаемые исполнители не могут позволить себе подобного поведения. Ведь зритель полюбил их за талант и мастерство.

По словам Соседова, так опускаться недопустимо. Он добавил, что высокий пьедестал не отпускает всех грехов, а является огромной ответственностью. Журналист списывает выходки Филиппа Киркорова и других звезд на невысокую образованность и низкий уровень личной культуры. "Недостаток воспитания", – вынес вердикт музыкальный эксперт.

Отметим, что Филипп Киркоров периодически провоцирует скандальные поводы для обсуждения своей личности. Например, по мнению ряда зрителей, артист, председательствующий в жюри шоу "Маска" на НТВ, вызывающе себя ведет.

Кроме того, Филипп Киркоров подогрел к себе интерес на волне слухов о романе с поющей ведущей Ольгой Бузовой. Артистка ранее заявила, что король российской эстрады даже предложил ей переехать к нему в дом. Справедливости ради стоит отметить, что многие пользователи Сети посчитали это пиар-ходом знаменитостей.

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Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Автор: 1 апреля 2021, 20:36 Источник: Ютуб-канал Лены Лениной ✓ Надежный источник
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