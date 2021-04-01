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1 апреля
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Морщины и три волосины: Глызин крупно подставил молодящуюся Долину

Морщины и три волосины: Глызин крупно подставил молодящуюся Долину

Певец обнародовал снимок, на котором Лариса Долина выставлена в естественном виде – без фотошопа.
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Плохую шутку на 1 апреля сыграл с исполнительницей ее коллега. В своем инстаграм-аккаунте он показал совместное фото с коллегами Ларисой Долиной и Дмитрием Четверговым.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Алексей Глызин спросил подписчиков, всех ли они узнали. Снимок уже надел в Сети много шума. Фолловеров неприятно поразила внешность 65-летней певицы.

Лариса Долина в последнее время хвалится сброшенными килограммами и посвежевшим лицом. Она публикует в своем микроблоге красивые фотографии, которые собирают десятки комплиментов поклонников. Но на сей раз они остались разочарованы.

На снимке Алексея Глызина знаменитость предстала постаревшей: с глубокими морщинами и жидкими волосами. Пользователи соцсети возмутились несостыковке между реальным видом артистки и фото, которые она показывает в "Инстаграм". Россияне обрушились на звезду с критикой, отметив, что она, судя по всему, тщательно ретуширует фото перед публикациями.

Сама Лариса Долина еще не отреагировала на такую "подставу" Алексея Глызина. Напомним, ходят слухи, что певица потратила на свое преображение колоссальные деньги.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 апреля 2021, 23:59 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

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