"Хочу отдохнуть": истощенная Долина резко отказалась от замужества

Не так давно пользователи отметили, что звезда изменилась до неузнаваемости и невероятно похорошела. Ей удалось сильно похудеть, но загадочная диета ранее не раскрывалась.

Артистка стала гостьей нового выпуска программы "Звезды сошлись". Программу она посетила вместе с дочерью и внучкой. Лариса Александровна рассказала, что и сейчас придерживается совершенно определенного рациона питания. Она есть всего лишь два раза в день, а также практикует интервальное голодание. Исполнительница больше не ест фрукты, некоторые овощи и не пьет чай.

Звезда подчеркнула, что поначалу такие перемены давались ей непросто, но теперь она довольна результатом и активно двигается к новым свершениям. Певице нравится то, как она выглядит сейчас, и останавливаться она не планирует. Близкие активно поддерживают Ларису Долину.

По словам артистки, в данный момент она находится в полной гармонии с самой собой. Всю энергию она тратит на свою семью, чему очень рада. Свое свободное время она старается посвящать общению с наследницей и внучкой, а также путешествиям. Ранее у Ларисы Александровны были непростые отношения с дочерью, но после рождения маленькой Александры все изменилось.

Лариса Долина открыто отвечает на вопросы о личной жизни. Ведущие поинтересовались у исполнительницы, есть ли в ее сердце сейчас особенный мужчина. Исполнительница сходу ответила, что замуж совершенно не хочет. "Хочу отдохнуть", – заявила звезда, подчеркнув, что она – свободная женщина.

