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"Стыдно за нашу страну": победитель шоу "Голос" окрестил песню Манижи заигрыванием с Европой

"Стыдно за нашу страну": победитель шоу "Голос" окрестил песню Манижи заигрыванием с Европой

Восьмого марта стало известно, что на "Евровидении" Россию представит певица Манижа. На этот раз появилось новое мнение по теме: подготовленный номер – своего рода прогиб России перед Европой.
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Критиковать артистку взялся победитель популярного шоу "Голос" Иеромонах Фотий. Он назвал подобный выбор со стороны публики странным и подчеркнул, что это похоже на заигрывание России. Артист не понимает, почему в этом году народ поддержал игру по чужим правилам.

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Он полагает, что успеха у этой затеи не будет, потому что Европа, по мнению исполнителя, никогда нас не любила и ничто не предвещает изменений. Также важным является то, что мы пропагандируем совершенно разные ценности. "Просто будет стыдно за нашу страну", – подчеркнул он.

Финалист шоу "Голос" отметил, что внимательно изучил мнения людей в Сети и понял, что многие негативно отзываются о подобном выборе. При этом артист не спорит с тем, что Манижа – достойная певица с большим творческим потенциалом. Он заявил, что по уровню она выше Моргенштерна.

Однако певца не устраивает тот факт, что песня является "лозунгом, плакатом". По его мнению, через такой номер не пытаются "завоевать музыкальные лавры", а преследуют цель воздействовать на политическую сферу. Он выступает против равноправия, а потому феминистический акцент выступления кажется ему отторгающим. Иеромонах Фотий утверждает, что, если женщина будет как мужчина, она потеряет свою привлекательность.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 1 апреля 2021, 14:35 Источник: "РИА новости" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha

комментарии

Ответить:

Гость Но не наше это не ужели нельзя ее отменить Очень интересно кто ее двигает
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Хотелось бы в повторе посмотреть отбор Кто нибудь его видел?
Гость Но не наше это не ужели нельзя ее отменить Очень интересно кто ее двигает
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Но не наше это не ужели нельзя ее отменить Очень интересно кто ее двигает
Гость681352
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Победила в результате голосования...мы все знаем, что стоит это голосование....не позорьте страну. Да нас там не любят, а мы всё равно занимаем первые места за счёт профессионализма и таланта участников.
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