"Я свободный человек": Манукян рассказал о брюнетке в своей постели

Недавно поклонники певца заметили на видео в его инстаграм-аккаунте спящую девушку. Давид Манукян объяснил, кто это был.

В последнее время рэперу Даве приходится часто слышать вопрос о таинственной брюнетке, которую подписчики случайно увидели в его постели. Поклонников очень интересует личная жизнь исполнителя, который после расставания с Ольгой Бузовой считается завидным холостяком. Давид Манукян, наконец, решил объясниться, чтобы закрыть этот животрепещущий вопрос.

Певец заявил, что он свободный человек, поэтому нельзя сказать, что его с кем-то "застукали". Девушка, вызвавшая всеобщий интерес, была не помощницей или пиарщицей, как ее называли в Сети, а директором Давида Манукяна. В беседе с корреспондентом телеканала РЕН ТВ певец рассказал, что эта девушка причастна ко всем его проектам с начала музыкальной карьеры. Кроме того, музыкант объяснил, что он и другие члены его команды живут на гастролях в одной гостинице и часто заходят в номера друг к другу, поэтому подобные обвинения кажутся ему смешными.

Напомним, что рэпер Дава и Ольга Бузова встречались около полутора лет. За их красивым романом и свадебной церемонией на экзотических островах следила почти вся страна, но в январе певица объявила о разрыве и даже заявила, что Давид Манукян был неверен ей и мог поднять на избранницу руку.