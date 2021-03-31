Рэпер Дава осчастливил московских бомжей

Вчера в России отмечался День бездомного человека, и артист решил внести свой вклад в решение проблемы бездомных. Будучи популярным блогером, Давид Манукян совместно с благотворительной организацией “Ночлежка” и соцсетью TikTok, решил показать тяготы жизни таких людей изнутри.
Вчера в столице разразился дождь со снегом, но рэпера не испугала даже ненастная московская погода. Он присоединился к бригаде волонтеров, дежуривших на специальном фургоне, и в течение всего вечера раздавал оставшимся без жилья людям еду, одежду, обувь и средства гигиены. Пока бездомные ели и грелись, блогер слушал их печальные жизненные истории, а также перенимал богатый опыт других волонтеров.
В результате прошедшей акции несколько десятков социально
неблагополучных москвичей стали чуть счастливее. Как сообщило издание StarHit, Давид Манукян обещал
поделиться полученным опытом со своими многочисленными поклонниками в соцсети TikTok и, таким образом, привлечь внимание к проблеме бездомных.
Напомним, что рэпер уже не первый раз принимает участие в благотворительных акциях. Не так давно Давид Манукян провел выходной в доме престарелых, где пообщался с пенсионерами и поздравил их с прошедшими праздниками.
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