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"Умею кайфовать": Семенович с глубоким декольте нелепо оправдалась за бездетность

"Умею кайфовать": Семенович с глубоким декольте нелепо оправдалась за бездетность

Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сейчас актриса решила "перезагрузиться" и отправилась в Египет. Оттуда она активно делится солнечными снимками.
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На этот раз Семенович опубликовала фото на фоне цветущего дерева. На кадрах она стоит босиком в роскошном летящем платье с фирменным декольте. Звезда решила порассуждать о своей жизни, а заодно и ответить на вопросы журналистов.

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"Я умею кайфовать от жизни", – заявила Семенович, подчеркнув, что наслаждается каждым моментом и никого не осуждает. Она "играет свою судьбу", внутри которой, по ее словам, имеет полное право любить кого-угодно и спать с кем-угодно. Анне не интересно сидеть на шее у кого-то, она получает удовольствие от своей независимости и самодостаточности.

Артистка поделилась: она искренне без ума от этого мира и не собирается тратить себя на тех людей, которые усложняют ее жизнь. Она уверена: люди терпят разные вещи, потому что сами обманывают себя. "Меня можно осуждать , что в 40 лет я ещё не замужем, и у меня нет детей, но я честна с собой и с этим Миром. Живу так, как хочу", – высказалась ведущая.

Анна заявила, что будет лишь с тем, "с кем в кайф", и указала, что это и есть ответ на вопросы всех журналистов, которые пытаются выяснить, что произошло с бывшим избранником Семенович. "Не надо ничего додумывать , просто я стала с ним несчастной, ибо терпеть не могу вранье", – написала актриса.

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Автор: 9 марта 2021, 15:45 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет

комментарии

Ответить:

Гость639582
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Самое примечательное в этой тетке - это грудь(то ли своя,то ли силиконовая).
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