Асмус воссоединилась с Харламовым ради дочери

Праздник бывшие супруги отметили в московском развлекательном центре. Кристина Асмус показала, как их семья воссоединилась, в своем инстаграм-аккаунте.
Актриса дурачилась и играла вместе с дочерью. Гарик Харламов не отставал от бывшей жены и тоже веселился по полной программе. Со стороны можно было подумать, что пара вовсе не разводилась, настолько счастливыми выглядели артисты.
Судя по всему, Кристине Асмус и Гарику Харламову удалось сохранить дружеские отношения ради общей дочери, сообщает РИА ФАН. Напомним, влюбленные сыграли свадьбу восемь лет назад. В браке у четы появилась на свет Анастасия.
Как писали "Дни.ру", летом прошлого года артисты объявили о расставании. Это стало шоком для поклонников пары. Говорят, что на расставание Кристины Асмус и Гарика Харламова повлияла ее скандальная роль в фильме "Текст". Там актриса снялась в постельных сценах.
Популярные темы форума
Кто тут самый популярный?
Мерзкие соседи
Носите маски
Навальный на зоне
Джигурда женился снова!
Панин снова разделся!
Гоген Солнцев