44-летний Деревянко показал голый зад разгоряченной публике

Павел Деревянко оригинально поздравил поклонниц с Международным женским днем. Актер опубликовал фото, на котором позирует полностью обнаженным.

Павел Деревянко часто демонстрирует свое влечение к женщинам. Актер восхищается их красотой, сексуальностью. В понедельник, 8 марта, артист решил порадовать поклонниц откровенным кадром. На фото, появившимся в "Инстаграм", он запечатлен со спины в полный рост на фоне океана. Отчетливо видно, что на знаменитости нет одежды.

Под кадром Деревянко обратился к представительницам прекрасного пола и пожелал им быть всегда красивыми, ироничными и женственными. Разгоряченные поклонницы быстро отреагировали на поздравление артиста и его откровенный снимок. "Пашка, букет не разглядеть! Повернись!", "Надо было передом фотографироваться!", – написали фанатки.

В комментариях также отметились знаменитости. Например, звезда "Камеди клаб" Марина Кравец написала: "Ждешь реакции океана?". Не смогла сдержаться и актриса Олеся Судзиловская. Она, как и артистка Анна Цуканова-Котт, оставила восторженные смайлики.

Напомним, ранее Павел Деревянко прокомментировал слухи о своей гомосексуальности. 44-летний актер назвал нелепой информацию о том, что он гей, отметив, что ему всегда нравились женщины.