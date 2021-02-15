Пел серенады под окном: Деревянко о своей нетрадиционной ориентации

В декабре 2020 года звезда кино и сериалов Павел Деревянко объявил о расставании с гражданской женой Дарьей Мясищевой. По его словам, конфликт назревал давно. В свои 44 года Павел ни разу не был официально женат.
Девушки всегда испытывали к нему влечение, а за плечами актера не один бурный роман. Он встречался с актрисой Ольгой Дымской, моделью Верой Гоппен, певицей Лерой Князевой, стилистом Надеждой Салтановой. Но ни один роман не привел его в загс.
Не привели его туда и отношения с Дарьей Мясищевой, которая родила ему двоих дочерей. На фоне этого в Сети возникают слухи о нетрадиционной ориентации актера. Сексуальные предпочтения Павла Деревянко обсуждают все кому не лень.
Павел Деревянко решил прокомментировать слухи, пишет Peopletalk. Актер Деревянко заявил, что слух о его ориентации самый популярный.
Он назвал нелепой информацию о том, что он гей, и заявил, что ему всегда нравились девушки. При этом Деревянко отметил6 что считает интим на первом свидании абсолютно нормальным явлением.
Кроме того, в свежем интервью Деревянко привел пример, в котором он проявил себя как настоящий мачо. Однажды актер пел одной из своих возлюбленных серенады под окном.
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