"Дабы не доводить до войны": Деревянко о новой пассии и разрыве с женой

В декабре 2020 года звезда кино и сериалов объявила о расставании с гражданской женой Дарьей Мясищевой. Павел Деревянко считает, что разрыв был необходим обоим.

В свежем интервью артист поведал, что расставание помогло избежать конфликта, который давно назревал и грозил окончательно испортить их отношения. Деревянко и Мясищева вовремя поставили точку. "Обсудили и, дабы не доводить до войны, решили остановиться", – поведал актер.

Павел и Дарья остались друзьям и близкими друг другу людьми. Деревянко продолжает называть экс-избранницу своей семьей. В случившемся, как заметил артист, нет победителей и проигравших.

Деревянко отметил, что его отношения с Мясищевой были органичными. Между ними царило уважение и равноправие. "У нас все шло не от большой любви и страсти, а от предлагаемых обстоятельств", – поведал артист. Дарья и Павел не собирались жить вместе, но появление ребенка все изменило.

Младшая дочь пары, Александра, пока не знает о случившемся. Старшая, Варвара, к переменам отнеслась спокойно. Деревянко тревожился за наследницу, но все обошлось. Жизнь девочек практически не изменилось, ведь их родители и до этого жили раздельно.

Павел Деревянко подчеркнул, что был вынужден обнародовать информацию о расставании с гражданской супругой. Артист не хотел появления сплетен.

На недавней кинематографической премии "Золотой орел" актер появился в компании некой блондинки Алены Ивановой. В СМИ девушку тут же окрестили новой пассией Деревянко. Между тем артист утверждает, что с красавицей он только дружит.