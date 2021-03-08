Домогаров взвыл от боли: Весь разбитый

Александр Домогаров пожаловался поклонникам на плохое самочувствие. Актер дал понять, что работа его очень выматывает.

Накануне 57-летний Александр Домогаров поделился в "Инстаграм" видео, снятым во время спектакля "Ричард III" в Государственном академическом театре имени Моссовета. Кто-то из зрителей запечатлел, как актер отыгрывает одну из сцен постановки.

Также Домогаров признался, что испытывает боль после спектакля. "Весь разбитый и немного спину тянет", – взвыл от дискомфорта артист. Но Александр Юрьевич не унывает. Он отметил, что через день будет чувствовать себя намного лучше. 9 марта актер вновь выйдет на сцену, чтобы сыграть роль в спектакле "Вишневый сад".

Поклонники забеспокоились за здоровье Домогарова. Один из подписчиков посоветовал артисту принять ванну с солью и массаж. "Этим сейчас и занимаюсь", – ответил актер неравнодушному фанату. "Наверное, такая тяжелая роль эмоционально и физически!", – нашел причину недомогания артиста другой фолловер.

Напомним, в прошлом году Александр Домогаров, выйдя на сцену после недолгого перерыва, шокировал поклонников внешним видом. Фанаты обратили внимание, что за несколько месяцев артист очень похудел. Они предположили, что у актера серьезные проблемы со здоровьем.