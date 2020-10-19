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Не узнать: 57-летний Александр Домогаров сильно похудел

Не узнать: 57-летний Александр Домогаров сильно похудел

Александр Домогаров. Фото:Dmitry Konstantinov/Russian Look/www.globallookpress.com
Александр Домогаров, как и многие другие знаменитости, сильно изменился за период пандемии коронавируса. Если одни сильно набрали вес, то Александр стремительно похудел.
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Несмотря на свирепствующую в стране и мире коронавирусную инфекцию, театральный сезон начал свою работу. Особо тщательно к нему, по всей видимости, подготовился актер Александр Домогаров. Артист занят в постановке "Ричард III", где он играет главную роль. Популярный актер обнародовал свежую фотографию, сделанную прямо в гримерке. "За три часа до начала спектакля Ричард .., и до времени "Х" – 40 минут... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявил Александр Домогаров.

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 Александр Юрьевич Домогаров

Александр Юрьевич Домогаров актер театра и кино

Судя по комментариям, многие подписчики буквально не узнали артиста, так сильно он похудел. Некоторые фанаты предположили, что известный актер специально сбросил вес, чтобы выглядеть естественнее в роли. Другие заподозрили, что Александр чем-то болен. В любом случае, и те и другие сочли нужным сообщить ему, что пора остановиться.

Самое интересное, что те же самые фанаты не так давно критиковали Александра Домогарова за то, что тот якобы слишком располнел. Они жаловались, что из-за лишнего веса артист растерял все свои красоту и очарование.

Тогда ходили слух, что якобы актер сильно поправился из-за серьезных проблем с алкоголем. По другой версии, Александр Домогаров набрал вес, потому что будто бы боролся с какой-то болезнью. В любом случае, сейчас поклонники куда позитивнее отнеслись к тому, что артист похудел, чем поправился.

Сам Александр Домогаров предпочитает не объяснять поклонникам, по какому случаю с ним произошла такая метаморфоза. Актер вообще старается не откровенничать ни с фанатами, ни с представителями СМИ.

Автор: 19 октября 2020, 16:23 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Александр Домогаров сильно постарел

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Душечка, Домогаров! В любом весе и любом виде он чертовски хорош! Поистине секс символ!
1

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