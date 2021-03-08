Исхудавшая звезда "Кривого зеркала" перенесла операцию: Мне очень больно

Актер Александр Морозов долгое время страдал от лишнего веса, но однажды он решил похудеть. Благодаря операции по уменьшению желудка артисту удалось скинуть 50 килограммов. Спустя некоторое время он снова лег под нож хирурга.

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