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Исхудавшая звезда "Кривого зеркала" перенесла операцию: Мне очень больно

Исхудавшая звезда "Кривого зеркала" перенесла операцию: Мне очень больно

Александр Морозов. Кадр: youtube.com
Актер Александр Морозов долгое время страдал от лишнего веса, но однажды он решил похудеть. Благодаря операции по уменьшению желудка артисту удалось скинуть 50 килограммов. Спустя некоторое время он снова лег под нож хирурга.
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В настоящий момент Александр Морозов, который прославился благодаря шоу "Кривое зеркало", восстанавливается после хирургического вмешательства. Актер перенес семичасовую операцию по удалению кожи с живота. "Мне очень больно", – пожаловался артист, беседуя с журналистом.

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Сейчас Морозов весит 95 килограммов. После уменьшения желудка актер стал равнодушен к сладостям. Артисту приходится пить витамины, потому что большая часть потребляемой пищи не усваивается.

Александр не был зациклен на своей внешности, но проблемы, которые доставлял лишний вес, сподвигли актера к похудению. 47-летняя звезда "Кривого зеркала" не хотела быть "куском сала с глазами". Также коллега Евгения Петросяна понимает: у полных мужчин снижается уровень тестостерона, что не есть хорошо.

Хоть артист и не переживает из-за одиночества, он надеется, что в будущем встретит ту женщину, которая выйдет за него замуж и подарит наследника. Напомним, ранее на телевидении объявилась некая девушка, которая назвала себя дочерью Александра Морозова. Звезда шоу "Кривое зеркало" согласилась сделать ДНК-тест. Результаты анализа расстроили актера.

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Автор: 8 марта 2021, 13:30 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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