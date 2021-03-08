Исхудавшая звезда "Кривого зеркала" перенесла операцию: Мне очень больно

В настоящий момент Александр Морозов, который прославился благодаря шоу "Кривое зеркало", восстанавливается после хирургического вмешательства. Актер перенес семичасовую операцию по удалению кожи с живота. "Мне очень больно", – пожаловался артист, беседуя с журналистом.
Сейчас Морозов весит 95 килограммов. После уменьшения желудка актер стал равнодушен к сладостям. Артисту приходится пить витамины, потому что большая часть потребляемой пищи не усваивается.
Александр не был зациклен на своей внешности, но проблемы, которые доставлял лишний вес, сподвигли актера к похудению. 47-летняя звезда "Кривого зеркала" не хотела быть "куском сала с глазами". Также коллега Евгения Петросяна понимает: у полных мужчин снижается уровень тестостерона, что не есть хорошо.
Хоть артист и не переживает из-за одиночества, он надеется, что в будущем встретит ту женщину, которая выйдет за него замуж и подарит наследника. Напомним, ранее на телевидении объявилась некая девушка, которая назвала себя дочерью Александра Морозова. Звезда шоу "Кривое зеркало" согласилась сделать ДНК-тест. Результаты анализа расстроили актера.
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