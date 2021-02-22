"Я люблю их": спутавшийся с проститутками Морозов сделал признание

Всеми известный участник "Кривого зеркала" выступил с откровенным признанием. Несколько лет подряд Александр Морозов скрывал подробности личной жизни. Выяснилось, что юморист встречался с ночной бабочкой.

По словам самого артиста, ему даже удалось разойтись с экс-возлюбленной на дружеской ноте. Стоит отметить, что Морозов больше не скрывает профессиональную деятельность бывшей дамы сердца.

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Оказалось, что возлюбленная долгое время работала проституткой и обслуживала артиста до того момента, как они начали встречаться. Александр добавил, что быстро нашел общий язык с "рыжей девчонкой". Она и в гости приезжала, просто пообщаться, а не работать. Именно поэтому любовники подружились.

"Отдыхал с проститутками. Я люблю их, они очень честные. Например, на жену или девушку тратишь больше денег. У меня даже был роман с проституткой. Из Твери девка", – рассказал комик.

Морозов продолжал созваниваться с женщиной и делился личными переживаниями. Подобные ситуации происходили с Александром, когда он был в браке. Правда, общение с проститутками не было главной причиной развода артиста.

К слову, сейчас его сердце свободно. Морозов мечтает встретить порядочную и добрую пассию, с которой он сможет обзавестись наследниками. Похоже, что шоумен нагулялся и готов к серьезным отношениям. Напомним, что в прошлом году Александр похудел на 40 килограммов. Комик решил не останавливаться на достигнутом и сделал операцию по уменьшению желудка. Еще недавно его вес был приближен к цифре 140, а качество жизни было на нуле.