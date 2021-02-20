Пережившего кровотечение известного комика прооперировали из-за страшной болезни

47-летний Александр Морозов решил не останавливаться на похудении и сделал операцию по уменьшению желудка. Еще недавно его вес составлял 140 килограммов, его качество жизни было на нуле.
К похудению артиста подтолкнули проблемы. У него нашли диабет второго типа, в здоровье начались неполадки. У клоуна были проблемы с дыханием, потенцией и так далее. Начались проблемы с женщинами, что очень расстраивало комика, пишет Пятый канал.
Актер сидел на многих диетах, чтобы сбросить злосчастны вес, но ни одна не давала стойкого эффекта. Он даже ставил бандаж на желудок, но и это было тщетно.
Тогда он решился на операцию. После этого его вес составлял около 80 килограммов. Но для этого его желудок просто перекроили, сделав маленьким и невместительным.
"Выкраиваем из большого желудка маленький, а уже к маленькому желудочку присоединяется тонкая кишка пациента", – рассказал хирург актера.
Александр Морозов стал меньше есть после операции. Однако он в курсе того, что многие люди просят обратно вернуть форму желудка, ведь к такой жизни еще надо привыкнуть, а это труд покруче диеты. Помимо всего прочего комик намерен пройти абдоминопластику, чтобы сбросить еще десять килограммов и стать Аполлоном.
Популярные темы форума
А у вас есть вторая половинка?
Сын " сошёл с ума "
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Дети играют.
Подруга увела парня
Хамы водители
Кажется я влюбилась ....
Тошнит от бомжей
Что за поселок Янтарный???
Как в голодные времена