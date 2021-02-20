Пережившего кровотечение известного комика прооперировали из-за страшной болезни

В прошлом году клоун "Карандаш" из "Кривого зеркала", юморист Александр Морозов похудел более чем на 40 килограммов. У него обнаружились проблемы со здоровьем – открылась язва и началось кровотечение. Врачи буквально вытаскивали артиста с того света. Теперь известный клоун лег под нож хирурга.



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