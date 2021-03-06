Встретившая крупное животное Карпович едва не опозорилась

Накануне Мирослава Карпович порадовала фанатов очередной публикацией в "Инстаграм". Актриса поблагодарила неравнодушных к ней людей за поздравления. Она признательна им за поддержу, понимание и эмоции. Знаменитость призналась, что чувствует себя по-настоящему счастливой.
Также звезда сериала "Папины дочки" выложила снимок, сделанный во время отдыха в Дубае. Фотограф запечатлел Мирославу и верблюда, на котором она каталась. Актриса рассказала, что брала уроки верховой езды. Она не побоялась крупное животное, которое может плеваться и таким образом опозорить находящегося рядом с ним человека.
Карпович, которая приблизилась к морде верблюда, отметила, что не он ее не атаковал. "Не все верблюды плюют в лицо". – написала 35-летняя артистка под снимком.
Напомним, в прошлом году стало известно, что Мирослава Карпович встречается с Павлом Прилучным, который развелся с Агатой Муценицеце после девяти лет брака. К слову, актер оригинально поздравил новую возлюбленную с днем рождения. Он оплатил избраннице полет на вертолете. С высоты она увидела надпись на снегу с признанием в любви.
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