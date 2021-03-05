Шикарные виллы на берегу океана и бизнес-класс: как отдыхает потерявшая работу Бородина

Когда Ксения Бородина с семьей отправляется в отпуск, то выбирает все только самое лучшее. Она не скрывает, что живет на широкую ногу и активно демонстрирует достаток в своем "Инстаграм". За это ведущую часто критикуют. Но Ксения утверждает – ей все досталось большим трудом. При этом в силах каждого заработать столько же. Многие удивляются, откуда инстадива берет деньги, ведь недавно шоу "Дом-2" закрылось, и Бородина осталась фактически без работы.
На фоне всего этого муж Ксении Бородиной Курбан Омаров стал выглядеть как альфонс. Поклонники часто утверждают, что Ксения содержит неблагодарного мужа и всю свою семью. Однако пара отвергает эти подозрения.
Стоит отметить, что Бородина с семьей старается выезжать на отдых два-три раза в год. Они часто бывают в Турции в самых люксовых отелях, где проводят шикарный отпуск с детьми.
Почти всегда Ксения Бородина летает бизнес-классом, ведь ей важен комфорт. А такое удовольствие, как известно стоит немалых денег. Полет в бизнес-классе каждый раз обходится ведущей от ста тысяч рублей и выше.
Цена за отдых в гостинице высшего класса обходится Ксении Бородиной около 500 тысяч рублей. Осенью семья отдыхала в Турции в пятизвездочном отеле Maris Bay в Мармарисе. Элитная вилла на четверых человек там стоит около полумиллиона.
Во время отпуска Ксения Бородина любит шоппинг. Здесь она тоже ни в чем себе не отказывает, ведь она это заработала! Ведущая не скупится на покупку брендовых марок, за что ее обвиняют в вещизме.
Что касается ресторанов во время отпуска, то здесь Ксения Бородина считает грехом экономит. Она всегда посещает лучшие заведения города. Как пишет "Экспресс-газета", на отпуск осенью Бородина спустила минимум миллион рублей.
Сразу после Нового года Бородина с семьей улетели на Мальдивы. Там они арендовали шикарную виллу прямо на берегу. О цене такого жилья остается только догадываться.
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