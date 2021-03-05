Шикарные виллы на берегу океана и бизнес-класс: как отдыхает потерявшая работу Бородина

Бывшая ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина привыкла покупать для себя и своей семьи все самое лучшее. Она не экономила на ремонте, а уж на впечатлениях и подавно. На отдых она тратит всегда баснословные суммы.

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