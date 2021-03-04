Хотел жениться: Пугачева призналась в сильных чувствах к известному певцу

Российский певец Борис Моисеев отмечает 67-летие. Пропавший с радаров поклонников артист проводит праздник дома, принимает поздравления от друзей и коллег. Одной из первых, кто поздравил звезду, была Алла Пугачева.

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