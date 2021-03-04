Хотел жениться: Пугачева призналась в сильных чувствах к известному певцу

В одном из недавних интервью Борис Моисеев говорил о себе так: "Я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя". Однако поклонники и друзья по-прежнему любят его и ценят. Не секрет, что уже несколько лет Моисеев борется с онкологическим заболеванием. Из-за плохого самочувствия он стал затворником и редко выходит на связь.
В день рождения вечеринка Бориса Моисеева пройдет в его московской квартире. Впервые за долгое время к нему придет много народу. Будет накрыт большой стол. Борис Моисеев заказал угощения, пишет Starhit.
С поздравлениями Борису Моисееву позвонила Алла Пугачева. Примадонна часто звонит Моисееву – хотя бы раз в месяц. Не раз друзья предлагали ему финансовую помощь, но пока артист справляется сам.
Также у Бориса Моисеева есть еще три близкие подруги, которых он называет сестрами. Это Нелли Кобзон, Галина Романовская и Ада Тодд. На последней артист даже хотел жениться.
Напомним, после инсульта больной Борис Моисеев сдал, однако продолжает восстанавливаться и старается вести активный образ жизни. Раз в месяц он проходит реабилитации.
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