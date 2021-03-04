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"На душе столько всего": отчаявшийся Манукян заявил о желании воссоединиться с Бузовой

"На душе столько всего": отчаявшийся Манукян заявил о желании воссоединиться с Бузовой

Давид Манукян и Ольга Бузова. Фото:Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прошло около двух месяцев с того момента, как вся страна узнала о новом крушении отношений Ольги Бузовой. Кажется, звезда успокоилась и больше не вспоминает бывшего возлюбленного, а вот его терзания только начинаются.
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Поклонники были уверены: свадьба не за горами, но все внезапно закончилось. Ольга заявила о том, что Давид поднимал на нее руку и изменял, а он оценил ее поступок как предательство, отказавшись от комментариев на эту тему. Видимо, времена все-таки меняются.

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Недавно Манукян опубликовал "чистосердечное" в своем "Инстаграм". В "историях" артист показал, как слушает песню известного исполнителя и отметил, что, возможно, когда-то тоже повзрослеет и все поймет. Он рассказал о своих сомнениях и о том, что совершенно не понимает, что ему делать. С одной стороны нужно высказаться, но что-то останавливает его.

Рэпер выразил надежду на то, что однажды у них будет возможность встретиться, и все "душевно" обсудить. "На душе столько всего", – поделился Дава. Он напомнил, что скоро пройдет его концерт в родном Новосибирске.

Также Давид Манукян подчеркнул, что "во всей этой суете" постарается не изменять себе и остаться таким, какой он есть. Недоволен исполнитель и шоу-бизнесом. Он написал, что в его городе все всегда было проще. Судя по всему, певец находится в состоянии осмысления всего происходящего и пока только идет к серьезному поступку. Что будет дальше – остается только гадать. Реакция Ольги Бузовой на душевный порыв экс-избранника пока неизвестна.

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Автор: 4 марта 2021, 11:57 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

комментарии

Ответить:

Гость635489
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Дави скучает о Бузовой,главное от её тупости Так смотри ,как эта идиотка всех насмешила,на шоу Галкина Выставляла себя гением ,что жила плохо ,бедно в семье ,а потом через 5 минут уже дура стала говорить что в детстве побывала во многих странах мира КАК ТАК? Теперь опять раздражает своей тупостью " "Бузова безобразно вела себя рядом с С. Светлаковым" у этой дуры словесный понос ,она не дает никому говорить
ГДЕ информация,что все концерты отменяются у бездаря НАКОЕЦ ,разобрались?
Гость Я
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Сценарий с двумя дебилами, пошел другим путем Теперь кукловодам ,опять надо свести двух мошенников ,от них вместе они имеют больше,чем они по разные стороны ДАЖЕ интересно что эти кукловоды, проходимцы , ещё придумают? Понятно,что бездарь Бузову уже не приносит доход в Минске и других городах вообще отказались от её гнилых концертов ,надо как то задействовать бездарь ?!
QR
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Смешно.
Гостья
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Как умеет проникновенно говорить эта <цензура> Дави Наговорил до слез на Танцах,теперь мошенник опять готов на слезы ,когда эта <цензура> замолчит?
Гость635489
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Ну и псина Дави, дебил ,скорее понял,что не получает столько подписчиков ,как было с проституткой Бузовой Этому идиоту все равно,что она тупая и над ней смеются главное для мерзкого Дави деньги ,готов <цензура> лизать этой <цензура>,хотя не понятно неужели ему не отвратительно с этой шалавой иметь дело? НАДО так себя унижать, тварь Дави Но есть такое соображение, что эти два идиота и не расходились, прошло какое то время и эта мерзость Дави с сабокой опять будет вместе с <цензура> ,тупицой ,как смешон этот хапуга Дави ,что готов жить с этой уродиной Бузовой Было понятно ,когда он купил пса
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