"На душе столько всего": отчаявшийся Манукян заявил о желании воссоединиться с Бузовой

Прошло около двух месяцев с того момента, как вся страна узнала о новом крушении отношений Ольги Бузовой. Кажется, звезда успокоилась и больше не вспоминает бывшего возлюбленного, а вот его терзания только начинаются.

Поклонники были уверены: свадьба не за горами, но все внезапно закончилось. Ольга заявила о том, что Давид поднимал на нее руку и изменял, а он оценил ее поступок как предательство, отказавшись от комментариев на эту тему. Видимо, времена все-таки меняются.

Недавно Манукян опубликовал "чистосердечное" в своем "Инстаграм". В "историях" артист показал, как слушает песню известного исполнителя и отметил, что, возможно, когда-то тоже повзрослеет и все поймет. Он рассказал о своих сомнениях и о том, что совершенно не понимает, что ему делать. С одной стороны нужно высказаться, но что-то останавливает его.

Рэпер выразил надежду на то, что однажды у них будет возможность встретиться, и все "душевно" обсудить. "На душе столько всего", – поделился Дава. Он напомнил, что скоро пройдет его концерт в родном Новосибирске.

Также Давид Манукян подчеркнул, что "во всей этой суете" постарается не изменять себе и остаться таким, какой он есть. Недоволен исполнитель и шоу-бизнесом. Он написал, что в его городе все всегда было проще. Судя по всему, певец находится в состоянии осмысления всего происходящего и пока только идет к серьезному поступку. Что будет дальше – остается только гадать. Реакция Ольги Бузовой на душевный порыв экс-избранника пока неизвестна.

