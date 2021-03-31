"Мне поблажек никто не делал!": Ирина Дубцова запретила жалеть сына

"Русское Радио" представляет беспрецедентный песенный конкурс #ПоюЛюбимоеНаРусском. Его победитель споет на одной сцене со звездой и выиграет 1 миллион рублей. Бренд-войсом смотра талантов стала Ирина Дубцова. На презентации проекта с ней встретился корреспондент "Дни.ру".



29 мая 2004 года Ирина Дубцова вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына, с которым познакомилась еще в 1998-м на своей малой родине в Волгограде. Роман сделал ей предложение прямо во время одного из отчетных концертов "Фабрики звезд". 3 марта 2006 года у знаменитой пары родился сын Артем, а 2008 году брак распался.

По заверению 39-летней Ирины, ее звездность на наследнике никак не отражается. "Он очень коммуникабельный, дипломатичный и дружелюбный парень, – говорит певица о наследнике. – У него огромное количество друзей, но никаких конфликтов между ними нет. Да и в школе мой статус и известность на его оценках не сказываются, иначе бы он был круглым отличником (смеется). Более того, если бы вдруг я заметила особое отношение к своему ребенке, то потребовала бы обратного – потому что учеба есть учеба. Мне вот никогда никто поблажек не делал – родители из под палки гоняли в музыкальную школу и обещали, что скажу потом "спасибо". Так и вышло".

Но на родительские собрание сама Дубцова не ходит. "У нас всей школой заведует моя мама", – пояснила исполнительница. Что же успеваемости сына в школе, то, как рассказала Ирина, за время пандемии она ухудшилась. "Онлайн обучение не лучшим образом сказалось на детях, – полагает Дубцова. – Поэтому очень хочу, чтобы все окончательно вернулись за обычные парты".