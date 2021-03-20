"Я выиграла": Хвастливая Дубцова раскрыла историю успеха

На российском телевидении все большую популярность набирают программы, где творческие люди соревнуются между собой и раскрывают таланты. Сейчас одним из самых известных музыкальных проектов, где участники покоряют слушателей вокальными данными, является шоу "Ну-ка все вместе!". Способности конкурсантов оценивает команда членов жюри из ста человек — публичные личности, которые сумели добиться успеха в той или иной сфере деятельности. Гостьей нового выпуска проекта, который выйдет в эфир 21 марта, стала Ирина Дубцова. На съемках шоу "Ну-ка все вместе!" звезда поделилась личной историей.
Исполнительница хита "Люби меня долго" призналась, что начинала нелегкий путь на большую сцену с подобного телепроекта. Тогда Ирина пришла на музыкальный конкурс, едва не потерявшись в толпе соперников. "Я выиграла, и теперь вся страна поет мои песни уже 17 лет подряд", — надменно объявила знаменитость.
По словам артистки, масштабные вокальные конкурсы, как шоу "Ну-ка все вместе!", являются прекрасной стартовой площадкой для тех, чей выдающийся талант еще не замечен огромным количеством людей. Звезда посоветовала начинающим певцам принимать в них участие. 39-летняя Ирина Дубцова уверена — показывая свои уникальные возможности на всю страну, можно пробиться в мир шоу-бизнеса и сделать головокружительную карьеру.
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