Болтающей на трех языках дочери Орбакайте указали на ошибки: Не вундеркинд

В личном блоге певица опубликовала видео, на котором запечатлено, как школьница выполняет задание по математике. Причем девочка делает его одновременно на английском и испанском.
Дело в том, что большую часть времени Кристина Орбакайте с супругом и дочерью живет в США, Флорида. В этом штате почти все владеют двумя языками, поэтому и обучение в школе проходит параллельно. Сначала Клава объясняет пример с карандашами по-испански, а затем переходит на английский.
"Математика на двух языках, совсем маму запутала (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила артистка в подписи к видео. Поклонники остались в восторге от способностей девятилетней Клавдии. Они отметили, что девочка растет невероятно сообразительной и знает целых два языка помимо русского.
"Какая же Клавдия милая, улыбка обалденная", "Клавуся какая молодец просто умница!", "Мне нравится Кристина, и ее дети тоже", "Какая милая девочка! Кристина, вы прекрасны!", "Молодец, без акцента, супер", "Для Кристины, Клава это прям утешение, подарок Бога! Клевая девчуля", "Прям видно, очень хорошая, не избалованная девочка!" – написали в комментариях
Правда, под видео отметились и те, кто нашел ошибки в словах дочери Кристины Орбакайте. Оказалось, девочка неправильно назвала по-испански множественное число слова "карандаш".
"На одном сначала освойте, закрепите, а потом уже и на английском, наверное, не вундеркинд", "Правильно – 15 LÁPICES...множественное число", "Lápices, quince lápices множина. Lápiz однина", – написали знатоки.
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