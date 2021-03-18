Совместное появление Пугачевой и Орбакайте всполошило народ: Без комментариев

Судя по всему, Примадонна встретилась с дочерью в гостях у общего друга. Вероятно, визит носил рабочий характер – по крайней мере, на это надеются фанаты, которые мечтают услышать новые песни в исполнении кумиров.
На снимке, который появился в Сети, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте запечатлены в компании Анатолия Лопатина. Мужчина сидит по центру фото, а звезды стоят позади него. Поклонники пришли в восторг от кадра!
Многие обратили внимание на цветущий вид Примадонны. Также народ заявил, что с нетерпением ждет результата совместной работы артисток.
"Талантливые и красивые люди на фото (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Без комментариев!", "Будет новый дуэт? Песня?", " Вау, жду вашу совместную работу", "Действительно без комментариев", "Что-то будееет", "Как прекрасна Алла", "Надеемся на Новую потрясающую песню!", "Обалдеть! Какие девочки! Ждем новую песню!" – написали в комментариях.
Напомним, некоторое время назад в Сети появились слухи о том, что Алла Пугачева и Кристина Орбакайте крупно поссорились. Якобы напряжение в отношениях появилось после того, как дочь звезды отправилась на отдых в компании Филиппа Киркорова, которого, как известно, Примадонна последнее время на дух не переносит.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Подскажите что мне делать?
На курорты со справкой
Сила воли
Хочу стать дьяволом