В дом к Корчевникову подбросили загадочный сверток

Борис Корчевников в личном блоге рассказал о странной ситуации, которая с ним недавно произошла. В своем доме телеведущий обнаружил сверток с необычным содержимым.

По словам артиста, некоторое время назад у него в жизни был сложный период. Он столкнулся с испытаниями и не знал, что его ждет дальше. Именно в это время он нашел дома странный пакет, происхождение которого не знал. Телеведущий не помнил, как у него оказалась эта посылка и как давно уже лежит нераспечатанной.

Как отметил Борис Корчевников, в свертке была картина из мозаики. "Спаситель держит на руках младенца. Очень редкий образ (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделился артист. По словам ведущего, у него на душе сразу стало легко, как только он взглянул на изображение.

К посылке прилагалось и письмо. Отправительница представилась Сашей и рассказала, что ей приснился сон, в котором она пришла по этому адресу и вручила картину мужчине. Как отметила незнакомка, во время работы над ней в ее жизни произошли благоприятные изменения.

Подписчики Бориса Корчевникова назвали ситуацию чудом. "Невероятно! Господь всегда рядом с теми, кто готов Его услышать... Нередко бывают подобные ситуации", "Хочется написать что то, но нет даже слов... Чудо", "Очень впечатляет этот случай!", "Господь постучался в вашу дверь", – написали в комментариях.