"По-другому прожить жизнь": Корчевников обнародовал предсмертное письмо отца

Выяснилось, что небольшой кусок бумаги оказался в руках Корчевникова за несколько дней до смерти родственника. Передавая заветные слова Борису, отец будто с ним прощался и пытался донести самые ценные жизненные наблюдения.
Так, журналист признался, что Вячеслав Евгеньевич задумывался о кардинальных переменах и представлял себе полярную жизнь. Однако, проработав директором Московского драматического театра имени Пушкина, изменить что-то он так и не успел. Зато у звездного сына навсегда осталось глубинное осознание, что главное – искреннее желание и стремление.
"Когда он уже умирал и не мог говорить, то он написал мне: "Сорок лет отдал театру". Всю жизнь. С каким-то сожалением он это говорил. Что можно было бы как-то по-другому прожить жизнь", – заявил телеведущий.
Беседуя с артистом Андреем Шарковым, он уточнил, все ли творческие люди мечтают о смене профессии. Актер же подметил, что жалеть было бы глупо, ведь у многих все удачно складывается. Звезда многосерийного фильма "Тайны следствия" надеется, что и он "доживет потихоньку в своих теплых лучах".
Стоит отметить, что Борис Корчевников все свое детство не видел отца. Первая встреча родственников произошла в то время, когда телеведущий праздновал 13-летие. Мужчина все свое время посвящал работе, но из-за серьезных проблем со здоровьем рано отправился в отставку.
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