"По-другому прожить жизнь": Корчевников обнародовал предсмертное письмо отца

В студии одного из ток-шоу Борис Корчевников поведал личную историю. Родной отец всеми известного журналиста скончался в 2015 году. Только сейчас мужчина нашел в себе силы, чтобы зачитать прощальное письмо артиста.

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