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Кровь из ушей: Долина услышала "пение" Бузовой вживую

Кровь из ушей: Долина услышала "пение" Бузовой вживую

Накануне стало известно, что Лариса Долина и Ольга Бузова пересеклись на одном из светских мероприятий. Именно там телеведущая решила блеснуть своим вокалом и запеть без фонограммы. Однако по лицу королевы эстрады сразу стало ясно, что подобная идея была обречена на провал.
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Гала-ужин премии "Жара" запомнился многочисленной аудитории не только шикарными нарядами знаменитостей, но и казусными ситуациями. К слову, одна из них была запечатлена на видео и выгружена на просторы интернета.

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Лариса Александровна Долина эстрадная певица

На кадрах отчетливо видно, как звезда "Дома-2", активно строившая певческую карьеру, взяла в руки микрофон и прилюдно исполнила отрывок из своего хита. По иронии судьбы, ближе всех к аккомпанировавшему роялю сидела Лариса Долина. Похоже, что артистка отчетливо слышала песнопения Ольги Бузовой.

Отметим, что Лариса Александровна повела себя крайне достойно. В ролике исполнительница старается не реагировать на посторонние шумы и продолжает решать личные вопросы по телефону.

Однако Долина не смогла скрыть своего удивления. Поклонники сразу же определили, что теледива не сдала бы экзамен по вокалу, если бы его принимала Лариса Александровна. Публика начала сетовать, как Бузовой не стыдно позориться перед именитыми артистами и открыто заявлять об отсутствии слуха.

"Кровь из ушей, как она выдержала? Я бы на месте Долиной ушла. Бузова, конечно, хороша. Так унижаться перед звездами", – заявили комментаторы.

Напомним, неделю назад Ольга потеряла вакантное место на шоу "Маска". Благодаря слабому вокалу фанаты сразу же вычислили своего кумира, но жюри проекта долго гадали, кто скрывается под плюшевым костюмом Розовой пантеры.

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Лариса Долина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 марта 2021, 17:52 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гостья
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И это существо безголосое нагло дает концерты в разных городах ,полная халтура ,да ещё и хапает деньги за это , Но что сделаешь с больной на голову бузовой? она нагло пишет на афишах живой звук ,Насколько её фанаты тупые ,если им написать о том что у бузовой нет ни слуха, ни голоса они с пеной у рта будут доказывать,что у неё всё хорошо ,сколько же у нас дебилов
Но сейчас наконец идиотов ,что готовы слушать этот ужас убавилось в Минске перенесли концерт ,в Уфе тоже ,значит все таки правда есть на свете и тупых становится меньше
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