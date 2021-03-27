Кровь из ушей: Долина услышала "пение" Бузовой вживую

Накануне стало известно, что Лариса Долина и Ольга Бузова пересеклись на одном из светских мероприятий. Именно там телеведущая решила блеснуть своим вокалом и запеть без фонограммы. Однако по лицу королевы эстрады сразу стало ясно, что подобная идея была обречена на провал.

Гала-ужин премии "Жара" запомнился многочисленной аудитории не только шикарными нарядами знаменитостей, но и казусными ситуациями. К слову, одна из них была запечатлена на видео и выгружена на просторы интернета.

На кадрах отчетливо видно, как звезда "Дома-2", активно строившая певческую карьеру, взяла в руки микрофон и прилюдно исполнила отрывок из своего хита. По иронии судьбы, ближе всех к аккомпанировавшему роялю сидела Лариса Долина. Похоже, что артистка отчетливо слышала песнопения Ольги Бузовой.

Отметим, что Лариса Александровна повела себя крайне достойно. В ролике исполнительница старается не реагировать на посторонние шумы и продолжает решать личные вопросы по телефону.

Однако Долина не смогла скрыть своего удивления. Поклонники сразу же определили, что теледива не сдала бы экзамен по вокалу, если бы его принимала Лариса Александровна. Публика начала сетовать, как Бузовой не стыдно позориться перед именитыми артистами и открыто заявлять об отсутствии слуха.

"Кровь из ушей, как она выдержала? Я бы на месте Долиной ушла. Бузова, конечно, хороша. Так унижаться перед звездами", – заявили комментаторы.

Напомним, неделю назад Ольга потеряла вакантное место на шоу "Маска". Благодаря слабому вокалу фанаты сразу же вычислили своего кумира, но жюри проекта долго гадали, кто скрывается под плюшевым костюмом Розовой пантеры.