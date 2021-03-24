Спускал кучу денег: Жадный Манукян раскаивается в тратах на Бузову

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой рассказал о жизни с поп-дивой. Давид Манукян расстроен о потерянном времени и потраченных деньгах.

Расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна в январе 2021 года всполошило всю страну — выдалось слишком громким. После романтического отпуска на Мальдивах поп-дива объявила о разрыве отношений с рэпером и обвинила его в изменах. После этого экс-партнеры больше не появлялись вместе на светских вечеринках и дали поклонникам четко понять, что поставили точку. На днях Давид Манукян заговорил об ушедшей любви и своей нынешней жизни, в которой больше нет места Ольге Бузовой.

Экс-бойфренд телеведущей заявил, что слишком много сил, времени и средств вкладывал в отношения. Мужчина уверен — Ольга Бузова не оценила его стараний, поэтому их союз был совершенно напрасным. Сейчас Давид Манукян полностью погружен в работу. Артист цинично утверждает, что никому не нужен, кроме себя самого.

Рэпер отметил, что после разрыва с поп-дивой почувствовал внутреннюю энергию, которая помогает ему двигаться дальше. Раньше Давид Манукян тратил огромные суммы денег на подарки возлюбленной, а теперь стал более прижимистым. Весь доход от своей деятельности рэпер намерен тратить на собственные нужды. "Скоро куплю себе еще одну крутую тачку! Я стал очень много экономить и просто понял, что много денег тратил!" — выразился экс-возлюбленный Ольги Бузовой.

