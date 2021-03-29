Молодой фаворитке Тимати запретили материться при детях

Екатеринбургская артистка споет в заведении "Бульвар Бар". Благодаря запрету на мат на концерт любимицы молодежи смогут прийти подростки.
Директор "Бульвар Бар" Роман Насыров рассказал, что билеты на Клаву Коку пользуются большим спросом у подрастающего поколения. По его словам, в связи с многочисленными просьбами гостей заведения они изменили ограничения возрастной категории на 12+ (ранее было 18+ — прим. ред.), передает Ura.ru.
С целью соблюдения требования законодательства все нецензурные и бранные слова из песен Клавы Коки исключены. При этом руководство заведения ввело еще одно требование. Несовершеннолетние будут допущены на концерт только с родителями, сообщает телеканал "360".
Сама Клава Кока пока не прокомментировала введенные ограничения. Отметим, что приезд подопечной Тимати в Тюмень спровоцировал скандал среди родителей. Дело в том, что многим приходилось приобретать для себя дополнительные билеты, чтобы их ребенок мог попасть на выступление певицы. Стоил вход на концерт более 2000 рублей.
Как писал "Дни.ру", ранее ходили слухи, что Клава Кока стала главным лицом Black Star. Теперь продюсеры лейбла активно работают над деловой репутацией артистки и постоянно отправляют ее на телевизионные шоу и проекты.
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