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Шоу-бизнес
"Сердце бы вырвала": Гузеева показала изуродованную ногу дочери после операции

"Сердце бы вырвала": Гузеева показала изуродованную ногу дочери после операции

Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Недавно дочь ведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова перенесла операцию на ноге. Он получила серьезную травму, которую пришлось исправлять хирургическим путем.
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Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова призналась, что упала несколько раз, поскользнувшись на улице. По ее словам, она была в состоянии алкогольного опьянения.

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Травма колена была настолько серьезной, что не обошлось без операции. Похоже, что без этого нога была просто изуродованной. Теперь заботливая мать как птица над гнездом вьется вокруг своей дочери и пытается сделать все, чтобы ей полегчало.

По словам Ларисы Гузеевой, Ольге очень больно. Сейчас она дома, но носит специальный бандаж на ноге, чтобы исключить лишнюю подвижность.

"Как обрадовать свое дитя? Не знаю, уже готов на все. Вот моя Лелька обожает парфюм, и мне не жалко. Господи, сердце бы вырвала отдала, только бы у нее все зажило побыстрее", – сказала Лариса Гузеева на кадрах "Сторис" в своем "Инстаграм".

В заботах Лариса Гузеева совсем забыла о своем похудении. Совсем недавно она призналась, что сильно располнела в новогодние праздники и решила "уйти в голод". Первое время ведущая публиковала различные диетические рецепты в своем микроблоге, но после травмы дочери все мысли только о ней.

Ранее Лариса Гузеева заказала для дочери огромный торт, украшенный свежей клубникой и другими ягодами.

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Автор: 17 февраля 2021, 18:45 Источник: Instagram • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
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Дни ру это самое грязное и <цензура> издание. Писаки роются в ссаном белье отбросов от человеков
Гость628159
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Он получила серьезную травму.....журналисты абсолютно безграмотные.
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