"Сердце бы вырвала": Гузеева показала изуродованную ногу дочери после операции

Недавно дочь ведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова перенесла операцию на ноге. Он получила серьезную травму, которую пришлось исправлять хирургическим путем.

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова призналась, что упала несколько раз, поскользнувшись на улице. По ее словам, она была в состоянии алкогольного опьянения.

Травма колена была настолько серьезной, что не обошлось без операции. Похоже, что без этого нога была просто изуродованной. Теперь заботливая мать как птица над гнездом вьется вокруг своей дочери и пытается сделать все, чтобы ей полегчало.

По словам Ларисы Гузеевой, Ольге очень больно. Сейчас она дома, но носит специальный бандаж на ноге, чтобы исключить лишнюю подвижность.

"Как обрадовать свое дитя? Не знаю, уже готов на все. Вот моя Лелька обожает парфюм, и мне не жалко. Господи, сердце бы вырвала отдала, только бы у нее все зажило побыстрее", – сказала Лариса Гузеева на кадрах "Сторис" в своем "Инстаграм".

В заботах Лариса Гузеева совсем забыла о своем похудении. Совсем недавно она призналась, что сильно располнела в новогодние праздники и решила "уйти в голод". Первое время ведущая публиковала различные диетические рецепты в своем микроблоге, но после травмы дочери все мысли только о ней.

Ранее Лариса Гузеева заказала для дочери огромный торт, украшенный свежей клубникой и другими ягодами.