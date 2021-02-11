"Синька – чмо": раскрыты причины несчастья с дочерью Гузеевой

Наследница Ларисы Гузеевой перенесла операцию. Дело в том, что недавно Ольга Бухарова получила серьезную травму левой ноги.

Девушка откровенно рассказала, что с ней случилось, в своем микроблоге в соцсети. По словам дочери телеведущей, она упала еще ноябре, поскользнувшись на льду.

После этого наследница Ларисы Гузеевой еще несколько раз травмировала то же самое колено. Ольга Бухарова призналась, что ЧП с ней случилось, когда она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"По пьяни в том числе, синька – чмо, не забывайте", – высказалась девушка. Она поблагодарила фолловеров за поддержку.

Известно, что Ольгу Бухарову уже выписали домой. Дочь Ларисы Гузеевой вернулась в загородный дом своих родителей, где проведет ближайшее время. Девушке придется уделить внимание своему здоровью и восстанавливать ногу.

Поклонники искренне переживают за наследницу Ларисы Гузеевой. Напомним, прошлой весной она пережила нервный срыв, на фоне которого устроила погром в своей комнате.

Отметим, единственная дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой появилась на свет, когда ее матери было 39 лет. Девочка родилась от ресторатора Игоря Бухарова. Интересно, что Оля была нежеланным ребенком и на раннем сроке беременности звезда хотела сделать аборт, но мама и муж отговорили ее от этого.