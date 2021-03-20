Женщина года: Одетому в юбку Киркорову дали под дых

Экстравагантный имидж короля российской эстрады изо дня в день приковывает внимание общественности. Огромный гардероб Филиппа Киркорова из блистающих стразами, камнями и перьями костюмов вмещает в себя одежду на все случаи жизни. На светской вечеринке в честь дня рождения блогера Анастасии Ивлеевой певец появился в весьма неожиданном образе. Филипп Киркоров решил, что ему очень идет голубая плиссованная юбка-миди с ассиметричным низом.
Неоднозначный наряд артиста с пикантной ноткой женственности произвел в Сети фурор. Филипп Киркоров поделился фотографиями своего образа в инстаграм-канале и попросил поклонников оценить его.
Подписчики по-разному отнеслись к выбору звездного мужчины, многие сочли провокационный наряд артиста ужасным. "Эпатировать публику – это норм для звезд. Но можно перейти эту грань, когда звезда становится фриком", "Чучело", "Клоун", "Петрушка российской эстрады!", "Маразм настал", "Господи. Как же вы одеваетесь. Смотреть противно", "Дурдом отдыхает!", "Пора уже переодеться в платье и вообще сменить мужской облик", "В огород поставить, ни одна ворона не залетит", — написали ошарашенные россияне к публикации Филиппа Киркорова.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Подскажите что мне делать?
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Сила воли
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
На курорты со справкой
Хочу стать дьяволом