Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Как же так, доченька?": потрясенный Агутин шокировал известием
По стопам отца: дочь Алексея Панина пошла по наклонной
Я бы их всех уничтожила: бисексуальная Литвинова раскрыла правду об отношении к однополой любви
Во время похорон Лядовой стало известно о кончине ее онкобольного молодого мужа
партнеры
Суббота
20 марта
Лента новостей
04:03
Женщина года: Одетому в юбку Киркорову дали под дых
02:01
"Я выиграла": Хвастливая Дубцова раскрыла историю успеха
23:59
Звезда "Дома-2" Рапунцель показала свои хоромы в сто квадратных метров
23:29
В Подмосковье открылось бистро Biologie с авторским взлядом на гастрономию
22:04
Как 32-летняя Румянцева попала в фильм "Королева бензоколонки"
21:29
"Настоящие мошенники": Гузеева стала жертвой обмана
21:27
Слегшей в гроб Боне предрекли страшную участь
21:01
Тройное падение Байдена на трапе сняли на видео
20:49
"Весь в папу": Галкин объявил о пополнении в семье
19:59
Избивших прохожего с ребенком мужчин объявили в розыск
19:58
Желающий возмездия Тимати готов раскрыть причины ухода из Black Star
19:44
В самое сердце: Меган Маркл и принц Гарри огорчили Елизавету II
19:23
Смерть снова оказалась рядом с похоронившим жену Сумишевским: Наш дом горит
19:22
В Уссурийском заливе произошел разлив нефтепродуктов
18:38
При обрушении в здании под Ростовом погибли люди
18:24
"Такая короткая жизнь": Николаев составил "некролог" Леонтьеву
18:15
Эксперты прогнозируют жесткую борьбу за места в Госдуме
18:05
Составляющие светской львицы: Васильев указал на упущение ставшей женой миллионера Поверенновой
17:53
"Сама разберусь!": Ольга Орлова огрызнулась в ответ на замечание незнакомца
17:52
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт группы "Аффинаж"
17:47
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
17:43
Стало известно, кто войдет в президентскую квоту в состав ЦИК РФ
17:43
Под Москвой нашли парник с коноплей
17:30
Бледанс вынудила сына с синдромом Дауна вкалывать
17:27
Лукашенко перечислил "достойных кандидатов" в президенты Белоруссии
17:19
Верх вот-вот соскользнет: встретившая мужа после разлуки Боярская предстала в сексапильном виде
17:12
Семьям погибших при взрыве в Химках выплатят по миллиону
16:46
"Остановитесь!": На могиле Децла обосновался непрошеный гость
16:44
Злоупотребление алкоголем сильно сказалось на организме Седоковой: Стало привычкой
16:35
Отправившуюся учительствовать звезду сериалов избил родитель школьницы
16:18
В Роскомнадзоре объяснили причину сбора личных данных абонентов
16:09
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
15:55
"Переспим, и сыграешь роль": известная российская актриса заговорила о домогательствах
15:33
Таинственная смерть молодой актрисы и ее мужа от грибка вновь в центре внимания
15:17
"Срочно мужика": Алана Мамаева вышла на поиски новой жертвы
15:14
Снова буду мамой: Малышева залетела от Эрнста
15:03
Вскрылись сенсационные детали конфликта членов жюри: покинет ли Киркоров шоу "Маска"?
14:48
Познер назвал слова Байдена о Путине "колоссальной глупостью"
14:48
"Она мне близка": Шаляпин высказался о романе с Королевой
14:45
"Решетка нервно курит в стороне": Вебер показала фото с отдыха с Тимати на Мальдивах после слухов о беременности
14:36
"Какая чушь!": следователь по делу Чикатило взорвался из-за сериала о маньяке с Нагиевым
14:33
"Люся хотела все поделить иначе!": возмущенная внучка раскрыла тайну завещания Гурченко
14:20
"Ревности не было": партнерша Манукяна об отношениях в "треугольнике" с мужем
14:19
В Татарстане дети попали в больницу после занятия в бассейне
14:06
Закрутившей новый роман Бузовой посоветовали пролечиться в психушке: Обсуждаю Кащенко
14:01
В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом ограбил магазин
14:00
Восстал против отца: Брэд Питт получил удар в спину от старшего сына
13:59
"Пришлось делать это в кресле!": Кардашьян надела подгузник по случаю важного мероприятия
13:48
"Сливочный вкус": 52-летняя Смехова лакомится сцеженным из груди послеродовым молозивом
13:38
Не успели родить, и вот опять: в семье Бондарчука и Андреевой новое долгожданное событие
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская выпустила новое обращение: Лукашенко плюнул в лицо миллионам белорусов
Почему Серебряков вернулся на родину после слов о хамстве как национальной идее России
Прощай, Манукян: счастливая Бузова рассказала о новом романе
"Никакой свадьбы не было": оскандалившийся Цивин борется за честное имя жены
Эксперт Казакевич предупредил Лукашенко о непредсказуемых последствиях
Совместное появление Пугачевой и Орбакайте всполошило народ: Без комментариев
Шоу-бизнес
Женщина года: Одетому в юбку Киркорову дали под дых

Женщина года: Одетому в юбку Киркорову дали под дых

Модные образы Филиппа Киркорова вызывают у его поклонников массу эмоций. Эпатажный вид певца в голубой юбке встревожил ошеломленных россиян.
прочитано 56 раз

Экстравагантный имидж короля российской эстрады изо дня в день приковывает внимание общественности. Огромный гардероб Филиппа Киркорова из блистающих стразами, камнями и перьями костюмов вмещает в себя одежду на все случаи жизни. На светской вечеринке в честь дня рождения блогера Анастасии Ивлеевой певец появился в весьма неожиданном образе. Филипп Киркоров решил, что ему очень идет голубая плиссованная юбка-миди с ассиметричным низом.

ПО ТЕМЕ

Вскрылись сенсационные детали конфликта членов жюри: покинет ли Киркоров шоу "Маска"?

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Неоднозначный наряд артиста с пикантной ноткой женственности произвел в Сети фурор. Филипп Киркоров поделился фотографиями своего образа в инстаграм-канале и попросил поклонников оценить его.

Подписчики по-разному отнеслись к выбору звездного мужчины, многие сочли провокационный наряд артиста ужасным. "Эпатировать публику – это норм для звезд. Но можно перейти эту грань, когда звезда становится фриком", "Чучело", "Клоун", "Петрушка российской эстрады!", "Маразм настал", "Господи. Как же вы одеваетесь. Смотреть противно", "Дурдом отдыхает!", "Пора уже переодеться в платье и вообще сменить мужской облик", "В огород поставить, ни одна ворона не залетит", — написали ошарашенные россияне к публикации Филиппа Киркорова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 марта 2021, 04:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

В перьях и свадебном платье: Самые абсурдные наряды Филиппа Киркорова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Смерть снова оказалась рядом с похоронившим жену Сумишевским: Наш дом горит

Артист в шоке
Шоу-бизнес

Желающий возмездия Тимати готов раскрыть причины ухода из Black Star

Артист заговорил
Шоу-бизнес

"Такая короткая жизнь": Николаев составил "некролог" Леонтьеву

Промах композитора взволновал народ
Шоу-бизнес

"Переспим, и сыграешь роль": известная российская актриса заговорила о домогательствах

Девушка сделала признание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+