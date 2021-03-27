Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
А как же Валерия? Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным
партнеры
Суббота
27 марта
Лента новостей
22:15
Максим Галкин тратит около миллиона рублей в месяц на содержание замка
20:06
"Как огня боялась": Вскрылся главный страх потерявшей ребенка Муравьевой
18:00
"Дана, кончай пить": Севшую в лужу Борисову разделали под орех
17:52
Кровь из ушей: Долина услышала "пение" Бузовой вживую
17:30
Украина готовит нападение на Донбасс: эксперт Юрий Швыткин
17:25
"Гурманка растет": публика оценила вкусовые предпочтения дочери Николаева
17:25
Члены владимирской ОНК поговорили с Навальным в ИК-2
16:47
Продюсер шоу "Маска" раскрыла все карты после скандалов
16:43
Согрешившая с маньяком Собчак огрызнулась на россиян: Ничем не брезгует
16:05
В Сеть слили первые фото внучек покойной Легкоступовой
15:45
"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка
15:01
Известный журналист крепко приложил циничную Собчак
14:49
Тайные роды: звезда "Склифософского" раскрыла ужасающие подробности
14:47
Приманка для Прилучного: Муцениеце сверкнула наливной грудью
14:15
Певицу Бейонсе ограбили в США
13:46
Морщины и складки: Лицо 55-летней Безруковой вызвало оторопь
13:07
Врио губернатора Пензенской области назначен выпускник программы кадрового резерва ВШГУ
12:48
"Нужен постоянный внешний враг": эксперт Карбалевич о политике Лукашенко
12:09
Активные граждане выбрали название для новой станции БКЛ
12:01
Волочкова рассказала о тратах в миллион рублей каждый месяц
11:56
"Некие сложности": Шепелеву предрекли проблемы с новорожденным наследником
11:28
"Она вообще умеет?": Аллегрову разнесли за пение под фонограмму
11:07
"Агрессия появилась": Лещенко покусился на "поганый" рот Собчак
11:04
"Жена довела": Известного артиста экстренно госпитализировали после позора на всю страну
10:55
Москва обогнала Париж, Рим и Гонконг по чистоте воздуха
10:42
"Внутри пустота": чемпионка Щербакова удивила заявлением после триумфа
09:51
Кравчук заявил о намерении России уничтожить Украину
08:01
"Богатый мужчина": тяжелобольная экс-жена Аршавина выйдет замуж и уедет жить за границу
06:02
Как снимали культовую трагикомедию Рязанова "Зигзаг удачи"
04:03
"Свободна!": публика заговорила о переменах в жизни Тодоренко
02:01
Чехова едва не задавила собаку огромной грудью
23:59
"Чудовищно!": оголенные ягодицы Бузовой вызвали оторопь
23:20
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
22:12
Путин поддержал проведение форумов для разработчиков искусственного интеллекта
22:00
Лариса Гузеева "отдалась" молодому профессионалу
21:21
США предрекли скорый конец из-за Байдена: Путин был прав
20:28
"У меня есть их ДНК": Катя Лель заговорила о связи с инопланетянами
20:27
"Меня избили": экс-возлюбленная Тимати решилась на откровенный разговор
20:12
Воробьев запустил первую ЭВМ российского производства
20:05
Росстат: цены на продукты в России выросли в пять раз сильнее европейских
19:59
Экс-участница "Дома-2" рассказала о жутких издевательствах на шоу
19:54
"Ты позоришь!": вскрылись методы воспитания Пугачевой
19:52
В Москве мужчина скончался во время полового акта
19:21
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
19:10
Интервью со скопинским маньяком превратило Собчак в экскременты: Продавец гнилого мяса
18:38
Россиянку изнасиловали и обокрали в прямом эфире на видео
18:23
Кремль перенаправил обращение жены Навального к Путину
18:19
Осквернили легенду: публика закидала Цоя непристойными фотографиями
18:13
Путин назвал сроки проведения форума "Россия – страна возможностей"
18:12
Будет ли продолжение сериала "Физрук" с Дмитрием Нагиевым
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отец покойной Фриске сорвался на ликующего от рождения ребенка Шепелева
Кремль перенаправил обращение жены Навального к Путину
Шепелев стал отцом во второй раз
Запевшую Волочкову спустили с небес на землю
"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка
Интервью со скопинским маньяком превратило Собчак в экскременты: Продавец гнилого мяса
Шоу-бизнес
Максим Галкин тратит около миллиона рублей в месяц на содержание замка

Максим Галкин тратит около миллиона рублей в месяц на содержание замка

Стали известны подробности личной жизни юмориста. Выяснилось, что супруг Примадонны работает на покладая рук ради того, чтобы сохранить имение в деревне Грязь в идеальном состоянии. Только за одни коммунальные услуги Максим Галкин отдает 50 тысяч рублей.
прочитано 419 раз

О баснословных затратах шоумена заговорил звездный риелтор. Мужчина напомнил, что светская чета не живет в элитном поселке. Именно поэтому артист освобожден от постоянных сборов и платежей богатых соседей.

ПО ТЕМЕ

Басков обомлел от внешнего вида Галкина

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Однако Максиму Галкину хватает и собственных затрат. К слову, семьянин все равно вынужден оплачивать вывоз мусора и другие работы, осуществляющиеся на территории деревни Грязь.

"На уборку, вывоз мусора и охрану он все равно тратит деньги, думаю, около 20 тысяч рублей в месяц.Плюс свет, газ, вода — более 50 тысяч рублей в месяц", – заверил риелтор.

По словам эксперта, основные затраты Галкина все же связаны с благоустройством замка. Главный повар и управляющая дома в одном лице обходится юмористу примерно в 120 тысяч рублей в месяц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Не стоит забывать о всевозможных кружках звездных наследников. Лиза и Гарри занимаются с личным тренером по плаванию, с логопедом и преподавателями иностранных языков. Напомним, что в доме Аллы Борисовны постоянно находится гувернер-француз, которому тоже необходимо выплачивать пособие. В одном из интервью Примадонна лично заявляла, что няня наследников постоянно проживает в замке. Согласно некоторым данным, девушка ежемесячно получается 150 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 марта 2021, 22:15 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику

комментарии

Ответить:

Царь Орион
Пожаловаться Ответить
Тяжело содержать такие замки и примадонну и детьми. Но оно стоит того )
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Жена довела": Известного артиста экстренно госпитализировали после позора на всю страну

Состояние тяжелое
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева "отдалась" молодому профессионалу

Телеведущую заметили со смышлеными блогером
Шоу-бизнес

"Агрессия появилась": Лещенко покусился на "поганый" рот Собчак

Артист раскритиковал поведение журналистки
Шоу-бизнес

"Она вообще умеет?": Аллегрову разнесли за пение под фонограмму

Эксперт пристыдил исполнительницу

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+