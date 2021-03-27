Максим Галкин тратит около миллиона рублей в месяц на содержание замка

Стали известны подробности личной жизни юмориста. Выяснилось, что супруг Примадонны работает на покладая рук ради того, чтобы сохранить имение в деревне Грязь в идеальном состоянии. Только за одни коммунальные услуги Максим Галкин отдает 50 тысяч рублей.

О баснословных затратах шоумена заговорил звездный риелтор. Мужчина напомнил, что светская чета не живет в элитном поселке. Именно поэтому артист освобожден от постоянных сборов и платежей богатых соседей.

Однако Максиму Галкину хватает и собственных затрат. К слову, семьянин все равно вынужден оплачивать вывоз мусора и другие работы, осуществляющиеся на территории деревни Грязь.

"На уборку, вывоз мусора и охрану он все равно тратит деньги, думаю, около 20 тысяч рублей в месяц.Плюс свет, газ, вода — более 50 тысяч рублей в месяц", – заверил риелтор.

По словам эксперта, основные затраты Галкина все же связаны с благоустройством замка. Главный повар и управляющая дома в одном лице обходится юмористу примерно в 120 тысяч рублей в месяц.

Не стоит забывать о всевозможных кружках звездных наследников. Лиза и Гарри занимаются с личным тренером по плаванию, с логопедом и преподавателями иностранных языков. Напомним, что в доме Аллы Борисовны постоянно находится гувернер-француз, которому тоже необходимо выплачивать пособие. В одном из интервью Примадонна лично заявляла, что няня наследников постоянно проживает в замке. Согласно некоторым данным, девушка ежемесячно получается 150 тысяч рублей.