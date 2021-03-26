Басков обомлел от внешнего вида Галкина

Юморист поделился снимком со съемок в своем инстаграм-аккаунте. На фото телеведущий позировал в желтой футболке.
Фолловеры восхитились тем, как молодо выглядит 44-летний Максим Галкин. Они написали ему массу комплиментов. "Хорошенький", "Вы спите в холодильнике?", "Макс, это молодильные яблоки или супер-фильтр? Тут прям 18, вот даже рука не поднимается дать больше", "Вы все молодеете, обратный отсчет налицо!", – высказались подписчики.
Обомлел от внешности коллеги по шоу-бизнесу и Николай Басков. Он спросил юмориста, что тот ест и пьет.
Отметим, Максим Галкин очень активно ведет свой микроблог. Он часть делится семейными фото и видео. Артист обожает снимать своих детей – Лизу и Гарри. Кадры неизменно вызывают шквал положительных эмоций у пользователей соцсети.
Поклонники юмориста и Аллы Пугачевой отмечают, что дети звездной пары растут очень развитыми и талантливыми. Многие по-праву считают Максима Галкина образцовым отцом, поскольку тот уделяет своим чадам большое внимание. В свободное время шоумен посвящает разностороннему воспитанию своих отпрысков.
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