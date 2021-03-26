"Чудовищно!": оголенные ягодицы Бузовой вызвали оторопь

Напомним, телеведущая надела облегающее платье с перьями и длинным шлейфом. Примечательно, что в области накаченных ягодиц звезды красовался вырез в форме сердца.
Такой образ Ольга Бузова выбрала для вечеринки, посвященной собственному юбилею. К слову, свое 35-летие звезда решила отметить с размахом, пригласив всю элиту отечественного шоу-бизнеса. Однако масштабы мероприятия не смогли "скрасить" негативные эмоции публики. Александр Рогов отметил, что артистка перестаралась и не смогла достойно преподнести свой возраст.
"Чудовищное платье. Оно, скорее, для выступления в ночном клубе, может быть, эротическом шоу. Но на день рождения надеть платье с дыркой на попе в виде сердечка. И сейчас настолько немодно делать эти накладные волосы", – добавил стилист.
Не в восторге от облика певицы осталась и мама Александра. Пожилая женщина подметила, что подобная пикантность наряда демонстрирует неуважение именинницы к гостям праздника, мол, "почему люди должны узнавать подругу по пятой точке".
Несмотря на столь явную и конструктивную критику, Рогов прекрасно относится к Бузовой. По словам дизайнера, он не знаком с ее творчеством, но еще со времен шоу "Форт Боярд" помнит, что "Оля – хорошая девочка",
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