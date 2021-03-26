"Чудовищно!": оголенные ягодицы Бузовой вызвали оторопь

Несколько дне подряд многочисленная аудитория обсуждает весьма экстравагантный наряд Ольги Бузовой. К недоумевающей публики подключился и звездный эксперт – Александр Рогов. Российский дизайнер не смог оценить голую пятую точку звезды.

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