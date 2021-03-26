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"Чудовищно!": оголенные ягодицы Бузовой вызвали оторопь

"Чудовищно!": оголенные ягодицы Бузовой вызвали оторопь

Несколько дне подряд многочисленная аудитория обсуждает весьма экстравагантный наряд Ольги Бузовой. К недоумевающей публики подключился и звездный эксперт – Александр Рогов. Российский дизайнер не смог оценить голую пятую точку звезды.
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Напомним, телеведущая надела облегающее платье с перьями и длинным шлейфом. Примечательно, что в области накаченных ягодиц звезды красовался вырез в форме сердца.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Такой образ Ольга Бузова выбрала для вечеринки, посвященной собственному юбилею. К слову, свое 35-летие звезда решила отметить с размахом, пригласив всю элиту отечественного шоу-бизнеса. Однако масштабы мероприятия не смогли "скрасить" негативные эмоции публики. Александр Рогов отметил, что артистка перестаралась и не смогла достойно преподнести свой возраст.

"Чудовищное платье. Оно, скорее, для выступления в ночном клубе, может быть, эротическом шоу. Но на день рождения надеть платье с дыркой на попе в виде сердечка. И сейчас настолько немодно делать эти накладные волосы", – добавил стилист.

Не в восторге от облика певицы осталась и мама Александра. Пожилая женщина подметила, что подобная пикантность наряда демонстрирует неуважение именинницы к гостям праздника, мол, "почему люди должны узнавать подругу по пятой точке".

Несмотря на столь явную и конструктивную критику, Рогов прекрасно относится к Бузовой. По словам дизайнера, он не знаком с ее творчеством, но еще со времен шоу "Форт Боярд" помнит, что "Оля – хорошая девочка",

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Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 марта 2021, 23:59 Источник: YouTube ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гостья
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Вот жизнь, сущность женщин легкого поведения им главное привлечь внимание окружающих , это все из за того что простор нечем , да и лениво ,что то знать ,уметь а здесь одела платье показала свой зад и считай себя уже персоной о которой говорят,правда эта пошлость самим пустышкам понятна,кому то нравится на это смотреть ,но не строить серьезные отношения Поэтому то это существо бузова будет одна
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