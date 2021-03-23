Смертельная болезнь довела Сафронова: Постоянные головокружения

У иллюзиониста диагностировали лимфому первой-второй стадии. О болезни он узнал случайно – во время планового осмотра. По словам артиста, лечение дается непросто, да и "своего" врача ему пришлось искать долго. При этом Сергей Сафронов решил не обращаться в частную клинику, терапию он проходит в госучреждении.
После шоу "Секрет на миллион" артисту позвонил его друг, дрессировщик Эдгар Запашный. Укротитель выразил недовольство тем, что узнал о диагнозе товарища из прессы, а не лично. Действительно немногие были в курсе болезни Сергея Сафронова. За последние месяцы он в тайне от всех прошел четыре курса химиотерапии.
По словам иллюзиониста, борьба со смертельным заболеванием дается непросто. Лечение дает побочные эффекты. "Постоянное головокружение, тошнота", – говорит артист. Впереди телеведущего ждет послекурсовая терапия, во время которой станет понятно, работают ли лекарства и нужно ли их усиливать.
Сергей Сафронов старается не унывать, готов бороться до последнего, однако все же решил подстраховаться и уже написал завещание. Как отметил иллюзионист, семья семьей, но лучше, чтобы в случае его смерти все было на своих местах.
При этом артиста поддерживает не только жена Екатерина, но и бывшая возлюбленная Мария. Она отлично общается с новой семьей экс-супруга. По словам девушки, для нее новость о болезни Сергея Сафонова стала трагедией.
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