Слухи не оправдались: Юлианна Караулова вышла в свет после громкой новости

Накануне состоялась скандальная премьера клипа артистки. Уже там молодая звезда появилась в обновленной форме. После выхода песни "Так сильно" Юлианна Караулова поделилась радостной новостью.
Однако подписчики подумали, что девушка обманула общественность и "нацепила" накладной животик. Долгие споры и домыслы все же подошли к концу, так как Филипп Киркоров опубликовал стопроцентное подтверждение.
"Я с такой радостью делюсь с вами этой новостью", – написала исполнительница.
Юлианна Караулова оказалась в списке гостей светского мероприятия, посвященного музыкальной премии "Жара". Там певица не скрывала своего живота и всячески позировала перед журналистскими камерами.
Напомним, что отцом звездного наследника станет саунд-продюсер Андрей Черный. Возлюбленные познакомились еще во времена "Фабрики звезд". Тогда мужчина работал в отделе звукозаписи программы. Тесное сотрудничество молодых людей долго время приводило лишь к дружбе. Сойтись артистам удалось только после того, как оба расстались с постоянными партнерами.
Юлианна и Андрей вместе восемь лет, но только в 2018 году мужчина решился на предложение руки и сердца. Стоит отметить, что свадебное торжество было отложено. Возлюбленные объяснили, что слишком заняты работой, чтобы устраивать масштабное мероприятие.
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