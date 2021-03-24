"Надувной живот": россияне отказались верить в новость о беременности Карауловой

В своем инстаграм-аккаунте исполнительница поделилась посланиями от недоверчивых фанатов. Певицу заподозрили в том, что она надела “надувной беременный живот”. Дополнительные сомнения у публики вызывает тот факт, что нет официальной информации о том, что Юлианна Караулова вышла замуж.
У самой звезды эти обвинения вызывают лишь усмешку. Ее радует, что можно больше не скрывать от публики свои округлившиеся щеки и не отвечать на многочисленные вопросы по поводу пластики груди.
Днем ранее состоялся релиз клипа Карауловой на песню “Так сильно”. На протяжении всего видео певица одета в широкие наряды, скрывающие фигуру, но в финале она предстает в облегающем боди и раскрывает интригу, демонстрируя уже довольно большой живот. Певица призналась, что очень рада поделиться этой радостной новостью со всеми поклонниками. Сегодня она продолжает получать огромное количество поздравлений от фанатов и коллег.
“Какое счастье!!!! Поздравляю от души!!!)” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) " Поздравляю с этим чудом!" "Наконец-то" “Тайна стала явью, более скрывать стало невозможно”
Напомним, что для 32-летней певицы это будет первый опыт материнства. Выпускница “Фабрики звезд” довольно редко делится подробностями личной жизни. Но известно, что Юлианна Караулова давно состоит в романтических отношениях с саунд-продюсером Александром Черным, который, очевидно, и является отцом ее будущего ребенка.
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