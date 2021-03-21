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Скупил весь магазин: Галкин завалил подарками наследников

Скупил весь магазин: Галкин завалил подарками наследников

Многочисленная аудитория буквально боготворит Максима Галкина и его способности превращать каждый день в праздник. По словам поклонников, артист – самый лучший папа. Ведь его дети чуть ли не купаются в дорогих подарках и безмерной любви.
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Так, супруг Примадонны в очередной раз порадовал своих отпрысков. 7-летние Гарри и Лиза получили целый стол сладостей. Заботливый отец достал несколько десятков упаковок мармелада с игрушками и запечатлел это все на камеру.

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Судя по реакции, дети остались довольны сюрпризом. Сам же Максим Галкин отметил, что для них это не просто развлечение, а возможность собрать вселенную любимых героев. Юморист основательно подошел к процессу воспитания, так как хотел не только побаловать наследников, но и научить чему-то новому.

"А какие игрушки нравятся вашим детям? Мы с детьми открыли для себя мармелад с коллекционными игрушками и вкусными сладостями", – добавил артист.

Подписчики Галкина сразу же разделились на два лагеря. Одни восхитились находчивостью Максима, другие же раскритиковали подобный формат воспитания. Нашлись и те, кто вовсе посетовал, что телеведущий "скупил весь магазин, чтобы похвастаться в интернете".

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Доброжелатели дополнили свой монолог рубрикой советов. Кто-то даже порекомендовал Галкину заключить рекламный контракт со стоматологической клиникой, так как после такого количества сладкого дети "заноют из-за боли в зубах".

Супруг Аллы Борисовны не стал комментировать ответы поклонников и лишь продолжил публиковать семейные истории. Похоже, что эти выходные шоумен проведет в семейном кругу.

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Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2021, 08:10 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

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