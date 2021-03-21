Скупил весь магазин: Галкин завалил подарками наследников

Так, супруг Примадонны в очередной раз порадовал своих отпрысков. 7-летние Гарри и Лиза получили целый стол сладостей. Заботливый отец достал несколько десятков упаковок мармелада с игрушками и запечатлел это все на камеру.
Судя по реакции, дети остались довольны сюрпризом. Сам же Максим Галкин отметил, что для них это не просто развлечение, а возможность собрать вселенную любимых героев. Юморист основательно подошел к процессу воспитания, так как хотел не только побаловать наследников, но и научить чему-то новому.
"А какие игрушки нравятся вашим детям? Мы с детьми открыли для себя мармелад с коллекционными игрушками и вкусными сладостями", – добавил артист.
Подписчики Галкина сразу же разделились на два лагеря. Одни восхитились находчивостью Максима, другие же раскритиковали подобный формат воспитания. Нашлись и те, кто вовсе посетовал, что телеведущий "скупил весь магазин, чтобы похвастаться в интернете".
Доброжелатели дополнили свой монолог рубрикой советов. Кто-то даже порекомендовал Галкину заключить рекламный контракт со стоматологической клиникой, так как после такого количества сладкого дети "заноют из-за боли в зубах".
Супруг Аллы Борисовны не стал комментировать ответы поклонников и лишь продолжил публиковать семейные истории. Похоже, что эти выходные шоумен проведет в семейном кругу.
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