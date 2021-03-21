Скупил весь магазин: Галкин завалил подарками наследников

Многочисленная аудитория буквально боготворит Максима Галкина и его способности превращать каждый день в праздник. По словам поклонников, артист – самый лучший папа. Ведь его дети чуть ли не купаются в дорогих подарках и безмерной любви.

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