"Услада сердцу": Макеева выступила после обвинений в избиении любовника

На днях в инстаграм-аккаунте актрисы появилась шуточная запись на тему взаимоотношений с избранником. Девушка заявила, что она не против избить мужчину в воспитательных целях.
"Чтоб знали свое место. По воскресеньям иногда сажать на цепь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Анастасия Макеева. В качестве "доказательств" жестокого обращения с возлюбленным артистка опубликовала несколько кадров, на которых якобы наносит удар.
Естественно, подобное заявление не осталось незамеченным в прессе. Позднее артистка все же удалила провокационный пост, но поспешила отреагировать на громкие заголовки, которые появились в СМИ. В личном блоге она опубликовала скришнот статьи и отметила оригинальность подачи материала. "Прямо услада сердцу! И смешно и грустно одновременно", – добавила Анастасия Макеева.
Напомним, ранее появились слухи о том, что избранник актрисы все еще состоит в законном браке с другой. Согласно информации, которая появилась в прессе, семья Романа Малькова проживает в Словении и сейчас находится практически без средств к существованию. Однако Анастасия Макеева опровергла слухи, отметив, что не стала бы принимать предложение руки и сердца от женатого.
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