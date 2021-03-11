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Увела из семьи: Анастасия Макеева похвасталась связью с женатым мужчиной

Увела из семьи: Анастасия Макеева похвасталась связью с женатым мужчиной

Суженный давным-давно женат, но это не мешает ему делать предложение актрисе. Многочисленная публика шокирована спокойствием Анастасии Макеевой, принимающей тот факт, что дети и законная супруга ухажера остались в Словении практически без средств.
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Несколько дней назад артистка поделилась радостной новостью: ее избранник решился на серьезное продолжение отношений. Анастасия, конечно же, согласилась и приняла дорогостоящее украшение. Однако положительные события удалось омрачить биографией мужчины.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Выяснилось, что Роман Мальков все еще женат на другой представительнице прекрасного пола. Сама же Макеева всячески отрицает это и категорически заявляет, что не стала бы принимать "руку и сердце" занятого молодого человека. Актриса уверена, что имеет полное право строить новые отношения без общественного разрешения.

"24 февраля суд действительно принял решение расторгнуть наш брак, но оно не вступило в силу. Сначала должен быть изготовлен официальный документ о решении суда. С момента его изготовления начинается отсчет в 30 дней", – рассказала супруга Романа.

Светлана добавила, что по истечении этого срока пара будет официально разведена. Получается, что до конца марта Мальковы точно будут считаться мужем и женой. Позже последует раздел имущества и назначение алиментов. Есть вероятность, что Роман не в курсе этого, поскольку отсутствовал на последнем судебном заседании.

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Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

Напомним, что Светлана самостоятельно занимается воспитанием детей. В сети обсуждали предательство Малькова: мужчина отказывается помогать супруге и всячески игнорирует ее. Многочисленная аудитория регулярно напоминает об этом влюбленной Анастасии Макеевой.

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Анастасия Макеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 11:14 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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