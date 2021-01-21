"Ребенку нужна забота": звезда "Дома-2" забрала сына от бывшей жены

Участник шоу "Дом-2" принял важное решение. Никита Уманский взял к себе наследника от первого брака, окружив маленького Андрея вниманием.

Никита Уманский до участия в реалити-проекте был женат, но о личности его жены почти ничего не известно. У пары родился сын, но отношения супругов оставляли желать лучшего. В итоге через пять лет после свадьбы они развелись.

Участник шоу "Дом-2" признавался, что устал терпеть выходки возлюбленной. Мужчина уверял, что та постоянно скандалила, пребывала в плохом настроении и никого не слушала. Сначала Андрей остался с матерью, но сейчас Никита Уманский рассказал, что теперь сын живет с ним.

"Ребенку нужна забота, которую я сейчас могу ему дать. Мы окружили его вниманием", – поделился мужчина в своем инстаграм-аккаунте. Он добавил, что ребята на поляне телестройки ему всячески помогают. Уманский уверен, что справится со всеми трудностями. Никита опубликовал трогательное архивное видео с малышом.

Напомним, что 23 июля 2020 года стало известно, что возлюбленная Никиты Анастасия Паршина беременна. В связи с предстоящим отцовством Уманский решился сделать ей предложение руки и сердца. Однако даже после объявления о помолвке Никита и Настя успели несколько раз расстаться и помириться. Несмотря на то, что сейчас влюбленные вместе, они периодически конфликтуют из-за денег.

В середине сентября Настя и Никита подрались. Уманского даже не остановил тот факт, что Паршина беременна. Никита сильно толкнул свою невесту, чем вызвал недоумение у других участников проекта, находившихся рядом. По словам участника шоу "Дом-2", Паршина отказалась бросать вредные привычки. В свою очередь, девушка обвинила мужчину в измене с Аленой Рапунцель.